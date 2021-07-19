Uzun süre sahnelerin kapalı olması nedeniyle tiyatrodan uzak kalan tiyatroseverlerin hangi oyuna gideceklerine karar veremeyecekleri günler nihayet başladı. Geçtiğimiz günlerde Maximum Uniq Açıkhava'da usta sanatçı Şener Şen'in başrolünde yer aldığı 'Zengin Mutfağı' oyununa gösterilen ilgi, izleyicilerin tiyatroyu ne kadar özlediğinin göstergesiydi. Biletleri günler öncesinden biten oyun, bitiminde dakikalarca ayakta alkışlandı. Önümüzdeki günlerde de tiyatro izleyici için bolca alternatif var. Örneğin Turkcell Vadi Açıkhava'da Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Atlantis Yapım işbirliği ile düzenlenen tiyatro günleri, 22 Ağustos'ta 'Dali'nin Kadınları' adlı oyunla başlıyor. Tiyatroseverler 24 Eylül'e kadar sahnelenecek oyunlarda Hatice Aslan, Şener Şen, Güven Kıraç, Binnur Kaya, Serkan Keskin gibi isimleri izleme imkânı bulacaklar. Küçükçiftlik Park Bahçe Tiyatrosu'nda ağustos boyunca Davran Tiyatrosu'nun 'Üçü Bir Arada', Semaver Kumpanya'nın 'Cimri', Baba Sahne'nin 'Bir Baba Hamlet' adlı oyunları sahnelenecek.







Tiyatro Kooperatifi 2 Ağustos- 25 Eylül tarihleri arasında üç farklı mekânda 39 farklı oyunu seyirciyle buluşturacağını açıkladı. Sadece İstanbul'da değil, tatil beldelerinde de oyunlar seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Örneğin Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl 26- 29 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. DasDas'ın sevilen oyunu 'Vahşet Tanrısı'nın yanı sıra Kumabaracı50 yapımı 'Demiryolu Hikayecileri' ile Mekan Artı Berlin ortak prodüksiyonu 'Uzak' ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Bozcaada'da da geçen yıl pandemi sebebiyle ertelenen No Tiyatro projesi olan Notfest Bozcaada Tiyatro Festivali, 27-29 Ağustos tarihleri arasında bu yıl ilk kez gerçekleştiriliyor.







Dormen rolünü devretti

Öte yandan Haldun Dormen'in başrolünde yer aldığı 'Kibarlık Budalası' adlı oyun, 18 Ağustos'ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak. Ancak bu kez 670 oyundur sahnede olan Dormen sahnede olmayacak. Koronavirüs geçirdikten sonra daha dikkatli olmaya özen gösteren usta, rolünü Hakan Altıner'e devretti. Altıner, değişikliği "Haldun Dormen ustamızın isteği ve onayı doğrultusunda 671'inci oyunda Mösyö Jourdain rolünü, tabii ki Haldun Abi istediği anda geri vermek koşuluyla devralıyorum. Çok kıymetli bir emanet" yorumuyla duyurdu.



'Darbe sanatın da bir numaralı düşmanı'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği On5Sıfır7 Film Haftası, Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Sinemada Darbe ve Direniş Teması başlıklı bir panelle devam etti. On5Sıfır7 Film Haftası Genel Sanat Yönetmeni ve sinema eleştirmeni İhsan Kabil'in yönettiği panelde yönetmen Nazif Tunç'un söyledikleri dikkat çekiciydi. Darbeler tarihiyle sinema ilişkisine değinerek, sinemanın her zaman cunta yönetimlerinden zarar gördüğünü söyleyen Tunç, 12 Eylül'de sıkıyönetimin 'Yorgun Savaşçı' filminin negatiflerini yakarak yok ettiğini hatırlatarak, "Darbe sadece insanların, demokrasinin ve özgürlüklerin değil, sanatın da bir numaralı düşmanıdır" dedi.