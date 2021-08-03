4 bin 42 satır ve 29 bin 551 sözcükten oluşan Hamlet, Shakespeare'in en uzun ve en bilinen eseridir. Aradan 500 yıl geçmesine rağmen ünlü tiradıyla, etkileyici intikam hikayesiyle akıllarda kalan Hamlet karakteri, ülkemizde Muhsin Ertuğrul'dan Engin Cezzar'a, Müşfik Kenter'den Ayla Algan'a yurt dışında da Mel Gibson'dan Al Pacino'ya kadar pek çok oyuncuya ilham verdi.



82 YAŞINDA HAMLET

'Yüzüklerin Efendisi' filmiyle dünya çapında tanınan 82 yaşındaki İngiliz oyuncu Ian McKellen da, Windsor'da Theatre Royal'da Hamlet olarak seyirci karşısına çıkacak. Daha önce 1971'de de bu oyunla sahneye çıkan usta oyuncunun 50 yıl sonra yeniden bu rolle izleyici karşısına çıkacağını açıklaması, kimilerini heyecanlandırsa da akıllara şu soruyu getirdi: 82 yaşında Hamlet mi olur? İngiliz kaynaklı önemli gazeteler ve tiyatro eleştirmenleri Mckellen'ın bu kararını cesur ve zorlayıcı olarak yorumladı. Malum, Kral olan babasını öldürdükten sonra tahta geçen ve annesi Gertrude ile evlenen amcası Claudius'tan nasıl intikam aldığını anlatan oyunda Hamlet, 30'lu yaşlarında...



Tabii ki oyunculukta yaş değil, yorum önemli. Nitekim görüşünü sorduğum Nedim Saban da 'Dış görünüş değil katacağı ruh önemlidir' dedi. Usta oyuncunun da nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu ama en iyi yorum usta sanatçı Haldun Dormen'den geldi. 93 yaşındaki Dormen, "Ian McKellen çok iyi bir oyuncu ama Hamlet yerine yaşına başına uygun Kral Lear oynasın. Daha akıllıca olur" yorumunda bulundu. Mckellen'ın da tüm bu eleştirilere cevabı hazır: "20 yaşındaymış gibi yapamam ama 20 yaşında olduğumu hissedebiliyorum. 7 bin yaşından büyük Gandalf'ı oynadım. Kimse çok genç olduğumu söylemedi."



KENTER'İN BAYRAĞINI TAŞIYOR

Abdül Süsler dönem dizilerindeki başarılı performansının yanı sıra akademisyen kimliğiyle de dikkat çeken oyunculardan. Süsler, mezunu olduğu Haliç Üniversitesi'nde akademik hayatına başlamış hatta üniversitede duayen sanatçı Müşfik Kenter'in asistanı olarak çalışma şansına erişmişti. Süsler şimdi bu tecrübesini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde genç oyunculara aktaracak. Kenter'den aldığı bayrağı yeni nesil oyuncu adaylarına ulaştıracak olan Süsler'in kurucusu olduğu ve koordinatörlüğünü üstlendiği Tiyatro-Oyunculuk Bölümünde Kubilay Karslıoğlu, Kudret Sabancı gibi isimler dikkat çekiyor.



KIYIDAN KIYIYA FİLM FESTİVALİ

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğiyle bu yıl ilk kez 'Kıyıdan Kıyıya Türkiye Yunanistan Film Festivali' düzenleniyor. 19-24 Ağustos tarihlerinde Çeşme'de gerçekleştirilecek olan festivalin sanat yönetmenliğini oyuncu Gizem Erman Soysaldı üstleniyor. Karbon ayak izimizi azaltmayı hedefleyen festivalde bir tarafta kıyı temizliği yapılırken diğer taraftan yönetmenlik ve kamera önü oyunculuk atölyeleri düzenlenecek.