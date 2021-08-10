Yangınların bir şekilde kontrol altına alınması biraz olsun yüreğimizi ferahlattı, dolayısıyla normale dönüş de yavaş yavaş başladı. Ertelenen konserler ve festivaller yeni tarihleriyle sanatseverlerle buluşuyor. Örneğin geçen hafta başlayacağı duyurulan 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, ilk temsilini önceki akşam verdi.



KAPALI GİŞE GÖSTERİ

Ülkemizin ilk ve tek bale festivali olan etkinliğin 18'incisi bu yıl Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen festival, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenen 'Gangster' müzikaliyle başladı. 17 Ağustos'a dek sürecek festivalde yarın 18 yıldır Devlet Opera ve Balesi'nin Türkiye'de kapalı gişe oynayan yegâne eseri olma özelliğini taşıyan 'Harem' seyirciyle buluşacak. Türk müziği sazlarıyla icra edilen eser 13'ünde de sahnelenecek. 15'inde de Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatının anlatıldığı 'Frida', Mersin ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nce sahnelenecek. Festival, 17 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün sunacağı 'Carmen'le sona erecek. Opera ve bale heyecanı daha sonra Efes'te devam edecek. Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Efes Opera Bale Festivali, 24 Ağustos'ta 'La Traviata Operası'yla başlayacak. Festival, 3 Eylül'deki Gala Konseri'yle sona erecek. Biletleri satışa çıkan festival boyunca Prag Ensemble, 'Carmen' ve 'Gangster' gösterileri seyirciyle buluşacak. Umarım yeniden herhangi bir felaketle karşılaşmadan bu festivallerin tadını çıkarabiliriz.



KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ ÜÇÜNCÜ KEZ DÜZENLENECEK

Hem sinemada hem de tiyatroda yurdun dört bir yanında festivaller düzenleniyor. Örneğin Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali, bu sene üçüncü kez seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.



Dünyanın çeşitli ülkelerinde Eylül ayında 'Directed by Women' adıyla gerçekleştirilecek festivalin Türkiye organizasyonu olan etkinlik, 16 -19 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.



4 GÜNDE 25 OYUN SAHNELENECEK

26-29 Ağustos tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla yapılacak olan Bergama Tiyatro Festivali'nin programı belli oldu. Üç senelik aranın ardından, bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan festivalde; dört günde 25 oyun sahnelenecek.



Çocuk oyunlarının da yer aldığı temsillerin yanı sıra atölyeler ve paneller de katılımcılar ile buluşacak.



DENİZ KENARINDA KONSER KEYFİ SÜPER STAR İLE BAŞLIYOR

Yıllar evvel Kuruçeşme'de denize nazır konser izlemenin keyfini yaşıyorduk. Uzun zamandır mahrum kaldığımız bu zevki şimdi Zeytinburnu'ndaki Fişekhane'de yaşayacağız. Fişekhane, deniz konserlerine başlıyor. 27 Ağustos'ta Ajda Pekkan ile start alacak konser serisi, 1 Ekim'e kadar sürecek. 10 konserlik seride Selami Şahin, Buray, Serdar Ortaç gibi isimler sahne alacak.