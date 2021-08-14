Uzun süredir sahnelerden uzak olan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler 'Hey Gidi Günler' adını verdikleri şovlarıyla seyirciyle buluşmaya başladı. İzmir'de başladıkları gösterilerine Karadeniz turnesiyle devam eden ekip, önce Gümüşhane'de ardından Trabzon'da sahneye çıktı. Maç olmasına rağmen salon doluydu, seyirci çok ilgi gösterdi.







Ağustos'un ikinci haftası Uygurlar için ayrıca önem arz ediyor. 9 Ağustos merhum Nejat Baba'nın doğum günüydü. Onu rahmetle yad ettik. Dün de yani 13 Ağustos'ta anne Necla Uygur'un doğum günüydü. Tüm çocukları da Uygur'un doğum gününü yaptıkları paylaşımla kutladılar. Ben de Necla Uygur'a sağlıklı nice güzel yaşlar diliyorum.







Bir yandan turnelerine devam ederken duygusal günler de yaşayan Uygur Kardeşler, 30 yıllık sahne tecrübelerini anlattıkları 'Turne Çocukları - Şarkılı İnteraktif Komedi' adlı oyunu izleyiciyle buluşturmaya devam edecekler. Oyun, 15 Eylül'de Küçükçiftlikparkta sahnelenecek. Ekibin bir diğer iddialı komedi oyunu Süt Kardeşler ise 18 Ağustos'ta uzun bir aradan sonra yeniden perde açacak. Oyun Maksimum Uniq Açıkhava'da sahnelenecek.



Yıldızların altında solo tango şov

Tutkunun ve aşkın simgesi tango; dünyanın yaşayan en iyi tango orkestralarından biri olarak kabul edilen, üyelerinden her biri kendi enstrümanında virtüöz olan ödüllü tango topluluğu Solo Tango Orkestrası, 13. tanGO TO İstanbul Uluslararası Tango Festivali kapsamında dünyaca ünlü tango dansçılarının gösterileri eşliğinde konser verecek. 19 Ağustos akşamı gerçekleşecek tek gösterilik performansa eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park'ın yeşil yüzü Küçükçiftlik Bahçe, pandemi koşullarına uygun olarak ev sahipliği yapacak.







78'inci yaşına sahnede girdi

Bir diğer usta isim Nevra Serezli de geçtiğimiz hafta içinde doğum gününü sahnede kutladı. 11 yıl aradan sonra 'Ağaçlar Ayakta Ölür' adlı oyunla sahnelere dönen Serezli, pandemi sebebiyle uzak kaldığı seyircisine yavaş yavaş kavuşmaya başladı. Tiyatrokare prodüksiyonu olan oyunun Karşıyaka Suat Taşer Bostanlı Tiyatrosu'nda sahnelenen temsili sonrası Serezli'ye sürpriz yapıldı.







Oyun sonunda selama çıkan Serezli kendisi için hazırlanan iki pastayı sahnede üfledi ve seyircileri selamladı. 78'inci yaşına sahnede giren Serezli, "Seyircime teşekkürler" dedi. Sekiz ödüllü oyun 'Ağaçlar Ayakta Ölür' 21 Ağustos'ta Korkuteli'nde, 23'ünde Antalya Açıkhava'da, 28'inde de Kadıköy'de sahnelenecek.



Kısa film festivali senaryoları bekliyor

Türkiye'de kısa film yapım olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmlerine maddi ve manevi katkı sunarak üretimi teşvik etmeyi amaçlayan 18. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum'a senaryo başvuruları başladı. 24-25 Mart 2022 tarihleri arasında beşinci kez düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum için başvurular 24 Aralık'a dek sürecek. En başarılı senaryo Akbank Sanat tarafından 5 bin TL ile ödüllendirilecek.