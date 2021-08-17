İstanbul'un en güzel simgelerinden biri olan Galata Kulesi geçtiğimiz yıl restore edilip müze olarak kapılarını açtıktan sonra bugüne kadar 9 sergiye ev sahipliği yapmıştı. Galata Kulesi'nde bu kez Türkiye'de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler'in siyah beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan bir sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin iş birliğinde düzenlenen sergi, dün Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un da katılımıyla açıldı.



"Güler'in Galata Kulesi etrafındaki sokaklarda bol bol dolaştığını biliyoruz. Kafesinde selamlaştığımız ve sohbet ettiğimiz günleri hatırlıyoruz. Gözlerimiz kendisini arıyor" diyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Dünyaya ismini altın harflerle yazdırmış Ara Güler'in sergisinde olmak son derece mutluluk verici. 93'üncü doğum gününde de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak onu anmak ve eserlerini toplumumuza hatırlatmaya devam etmek istedik. Kendisini şahsi olarak da tanıyan birisi olarak da saygı ve rahmetle anıyorum."

Güler'in 1950'lerden itibaren Karaköy, Haliç, Beyoğlu, Beylerbeyi ve Kandilli'de çektiği karelerin de yer aldığı 75 siyah beyaz fotoğraf, Ara Güler'in açıklamalarıyla birlikte sergileniyor. Ara Güler Fotoğraf Sergisi, ekim ayı sonuna kadar Galata Kulesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek.



Romanlardaki şair ve şiirler bu kitapta

VAKIFBANK Kültür Yayınları'ndan (VBKY) akademisyen Bahanur Garan Gökşen'in 'Geç Osmanlı Dönemi Romanlarında Şair ve Şiir' isimli eseri dikkatimi çekti. Şair kimliğinin ve şiir sanatının Türk romanında edindiği yeri romantizm, melankoli, yaratıcılık gibi kavramlar çerçevesinde ele alan yazar eserinde; şiir türü üzerine dönemin ünlü tartışmalarına ve şiirin tanımı üzerine yapılan yorumlara yer veriyor. 'Romanın Şairi', 'Şairin Şiiri' ve 'Şairin Yaratıcılığı' şeklinde üç ana bölümden oluşan kitapta; şair konusunu ele alan ilk kitap Cezmi'den Yakup Kadri'nin Kiralık Konak eserine kadar içinde şair figürü ve şiir konusu geçen eserler inceleniyor.



Gökşen, "Şair figürünün yaradılışından gelen duygusal kişiliği romantizmin de etkisiyle melankoliye yaklaşmış, 'devrin hastalığı' olarak nitelenen melankoli, Batı edebiyatı gibi Türk edebiyatını da etkisi altına almıştır" diyor ve şöyle devam ediyor: "Romanlarda tabiat bağlamında genellikle sonbahar mevsiminin seçilmesi de melankoli açısından önemlidir, zira melankolik şairin kendi ruh durumuyla özdeşleştirdiği mevsim sonbahardır. Buna karşılık genellikle olayların başladığı bahar mevsimi aşkın ve hayallerin mevsimi olarak nitelendirilmekte, bütün güzellikler bu mevsimde yaşanmaktadır."



'Sanata maruz kalacağız'

Üsküdar Belediyesi, resim, heykel, minyatür, seramik, cam, fotoğraf ve baskı sanatının en güzel örneklerini Yaz Vakti II Sergisi'nde bir araya getirdi. Küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri'nin üstlendiği sergi, farklı sanat dallarında başarı hikâyeleri yazan yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşuyor. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açılışta çok güzel bir söz söyledi.



Türkmen, "Bu sergiye aslında bir buçuk yılı aşkın insanların evlerine kapandığı ya da sosyal hayatlarından uzaklaştığı bir dönemin sonunda hasret giderme sergisi de diyebiliriz. Buraya gelen misafirlerimiz sanata maruz kalacaklar" diyerek tüm sanatseverleri sergiye davet etti. Ne güzel bir temenni, hepimizin sanatla ruhumuzu beslemeye ihtiyacı var. Yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getiren sergi, 19 Kasım'a kadar Nevmekan Sahil Galeri'de gezilebilir.