Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan yurt dışındaki başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Yaz başında dünyanın en eski, en görkemli opera festivali 98. Arena di Verona Opera Festivali'nde boy gösteren Karahan, Rusya'nın tarihi tiyatrolarından



Bolşoy'a geri döndü. Pandemi sebebiyle ara verdiği operaya dönmenin mutluluğunu yaşayan Karahan, efsane şef Placido Domingo yönetimindeki Pucci'nin Tosca Operası'yla 12 Ekim'de sahneye çıkacak. Anna Netrebko ve Azeri bariton Elchin Azizov ile birlikte sahne alacak Karahan'a başarılar diliyorum...



İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nin programı açıklandı. Festival Direktörü Leman Yılmaz'ın paylaştığı program, bir tiyatrosever olarak beni çok heyecanlandırdı. 22 Ekim'de Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı, Hira Tekindor'un yönettiği, Zerrin Tekindor'un rol aldığı 'Toz' adlı oyunla başlayacak festivalde;



20 Kasım'a kadar 11 yabancı, 14 yerli yapım, tiyatroseverlerle buluşacak. Festivalin Onur Ödülleri ise Prof. Dr. Ayşegül Yüksel ile İtalyan yönetmen Pippo Delbono'ya verilecek. Festivalin slogan olarak belirlediği gibi; gerçekten bu zamanda tiyatroya çok ihtiyacımız var. Özellikle tamamı kadınlar tarafından yönetilen oyunları bir araya getiren festivalin yeni bölümü 'Bu İşte Bir Kadın Var' dikkat çekiyor.



Sanat dünyasında hareketlilik var

Ülkemizin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali'nin de programı belli oldu. 30 yılda 773 konser, bin atölye ve 100'ün üzerinde söyleşi ile 500 bine yakın izleyiciye ulaşan festival, 31'inci yılına, 1 Ekim'de yeni mekanı Galataport İstanbul Paket Postanesi'nde Elif Çağlar konseriyle başlayacak. Festival 10 Ekim'e kadar 10 farklı mekanda, 100'ün üzerinde sanatçıyı müzikseverlerle bir araya getirecek. Öte yandan korona önlemleri çerçevesinde uzun süre mahrum kaldığımız sanat faaliyetleri, hepimizi heyecanlandırdı...



Galeri ve müzelerde alternatifler çoğaldı. Örneğin, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci yapıtlarını bir araya getiren 'Yüzleşme' sergisi, 24 Ekim'e kadar Pera Müzesi'nde görülebilir. 5'nci kez düzenlenen Artweeks@Akaretler'de 19 Eylül'e kadar çağdaş sanat örneklerini sanatseverlere sunuyor. Ayrıca çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul da bu yıl kapılarını 5-10 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da 16'ncı kez açacak.



'İki Yaka Bir Mutfak'ta Fedon rüzgarı

Yaz başından bu yana yaptığı farklı etkinliklerle adından bahsettiren Hilton Dalaman, bu kez 'İki Yaka Bir Mutfak' konseptiyle Yunan ve Türk mutfağından farklı örnekleri misafirleriyle buluşturdu.



Gurme Şefler Ahmet Güzelyağdöken, Tamer Özkan ve Yunanlı Şef Zarifis Theologos'un iki mutfak hakkında bilgi verdiği gece, Fedon konseriyle devam etti. İki kültürün ortak paydası olan Fedon; gastronomi ve müziği birleştiren gecede söylediği şarkılarla büyük beğeni kazandı.