İbrahim Tatlıses’le düet yapmak isterim

Türk vatandaşı olan ve ‘Lorke’ türküsüne getirdiği yeni yorumla tanınan İranlı şarkıcı Pooyan Mokhtari “Bu türküyü ilk dinlediğimde enerjisine bayıldım, yenilemek istedim” dedi. İbrahim Tatlıses’le düet yapmak istediğini belirten şarkıcı, Türkiye’ye sonsuz saygı ve aşk duyduğunu da sözlerine ekledi

Kendisini 'Lorke' türküsüne yaptığı yeni düzenlemeyle tanıdığımız İranlı sanatçı Pooyan Mokhtari, GÜNAYDIN'a konuştu. Türk vatandaşı olan ve Türkiye'de yaşayan rapçi, ülkemize olan aşkını ve Türkçe rap hakkındaki fikirlerini anlattı...



GÜZEL TEPKİLER GELDİ



■ Türkiye'de çok popüler olan 'Lorke' türküsünü Emre Şakar ve Suzi'yle beraber rap şeklinde yorumladınız. Ve şarkıyı Lorca dilinde söyleyerek enternasyonel bir hale getirdiniz. Bu fikir nereden doğdu?

Bir önceki şarkım 'Alles ist Gut'ta; 'Loke ma loke' diye sözlerimiz vardı. Sonra Türk dinleyiciler beni mesaj yağmuruna tutup 'Bu bizim Lorke mi?' diye sordular. Ben de şarkıyı merak ettim, bana dinlettiler. İlk dinlediğimde ezgisinin enerjisine bayıldım ve şarkıyı yenilemeye karar verdim. Geçmişten gelen nostaljik değerleri yeni nesillere tanıtmak benim için büyük zevk. Müziğin en keyifli yanlarından biri de geniş bir yelpazeye hitap etmek ve jenerasyonları tek duyguda birleştirmek. Dünyanın her yerinden çok güzel etkileşimler alıyorum. Şarkının ritmi birçok ülkeyi aynı paydada buluşturdu.



YATIRIMIM KLİPLERİME



■ Kliplerinizi sinema filmi tadında çekiyorsunuz. Şimdiye kadarki maliyeti en yüksek klip hangisi oldu?

'Ahai Gol' klibime 135 bin dolar harcadım. İzleyicilerim ve dinleyicilerim için en iyi atmosferi sunmak için uğraşıyorum. Diğer masraflarımdan kesip klibime ve müziğime yatırıyorum.

■ Türkiye'den kiminle düet yapmak isterdiniz?

Folklorik müziği çok sevdiğim için nostaljik sanatçılarla çalışmayı tercih ediyorum. İbrahim Tatlıses'le düet yapmayı çok isterdim.



ANKARA DANSI YAPIP VİDEO ÇEKECEĞİM



■ Türk rap sanatçılarını nasıl buluyorsunuz?

Ünlü bir Türk sanatçısıyla rap söylüyorum çok yakında, o da sürpriz olacak. Türk rap müziği gayet kaliteli ve dünyada da yükselişte olan bu trendi ülkede layığıyla yerine getirenler var. Yeni çıkanlar da dahil hepsini dinliyorum ve fikir ediniyorum.

■ Klibinizde halay faktörü de özellikle dikkat çekiyor. Kültürümüze ait danslardan en sevdiğiniz hangisi? Mesela ileride sizi zeybek oynarken görebilir miyiz?

Buradan bir söz vermiş olayım, bu röportajdan sonra Ankara dansını video çekip paylaşacağım ve neden paylaştığımı da herkese anlatacağım.



KENDİMİ TÜRKİYE'DE GÜVENDE HİSSETTİM



■ Türk vatandaşı oldunuz. Türkiye hakkındaki duygularınızı öğrenebilir miyim?

Türkiye'ye sonsuz saygı ve aşk duyuyorum. Burada kendimi güvende hissediyorum. Herkes bana çok iyi davranıyor. Müziğime ülkenizde çok kolay ve keyifle devam ediyorum. Türkler çok misafirperver ve bana hep sevgiyle yaklaşıyorlar. En ufak bir kötülüklerine ya da kötü yorumlarına rastlamadım. İleride yaptığım işlerle Türk milletini gururlandırmayı çok isterim. Çünkü Türk milleti ve fanlarım beni çok desteklediler, hep arkamdaydılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Kendimi tam bir Türk gibi hissediyorum.



EN ÇOK KULLANDIĞIM CÜMLE 'HADİ BAKALIM'



■ Öğrendiğiniz Türkçe cümlelerden hangisini en çok kullanıyorsunuz?

Türkçe konuşmakta zorlansam da birçok kelimeyi biliyorum. En çok kullandığım cümle 'Hadi bakalım.' Hatta bana çok enerjik ve motive edici geliyor. Sezen Aksu'nun da bir şarkısı var. Onu sık sık dinliyorum.