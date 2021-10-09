SABAH ve Daily Sabah olarak ana medya sponsoru olduğumuz Contemporary Istanbul'a sanatseverlerin ilgisi yoğun şekilde devam ederken, alternatif pek çok sergi de yine ziyaretçilerin yolunu gözlüyor. Rahmi Koç Müzesi'ndeki 'Çağlar Boyu Bebek' sergisi de öne çıkıyor.







Bebek deyince aklınıza hemen çocuk gelmesin. Zira ilk bebekler, çocukların oyalanması amacıyla üretilmemiş. Bazen dini araçlara konu olmuş bazen günlük yaşama hizmet etsin diye yapılmış. Nitekim bebeklere sadece oyuncak gözüyle bakmamak, ülke kültürünün yansıması olarak değerlendirmek lazım. Oyuncak sanayisinin en önemli yapı taşlarından olan bebeklerin geçmişten günümüze mazisini görebileceğiniz bu sergi kadın erkek genç yaşlı hepimizi çocukluk günlerimize götürüyor.







2 BİN 200 BEBEK

Müzenin kurucusu Rahmi Koç, kişisel koleksiyonundaki bebekleri de sergiye dahil etmiş. 19. asır Amerikan yerlilerinin elinden çıkmış deri, kabile bebeklerinden, Avrupalı çocukların oynadığı güler yüzlü porselen bebeklere kadar yedi ülkeden 2 bin 200 bebeğin yer aldığı sergide Ekaterina Shardakova tarafından yapılmış Rahmi Koç'un oyuncak bebek figürünü görmek mümkün. Dünya Bebekleri Sergisi'nin ana sponsorluğunu ise Zen Pırlanta üstleniyor. Sergiyi gezerken görüşme imkanı bulduğum Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş de bebek yapımı ve mücevher tasarımında benzer işçilik biçimleri bulunduğunu söyleyerek "El yapımı bebeklerin, tıpkı mücevher yapımında olduğu gibi her birinin arkasında büyük bir emek, yaratıcılık ve ince işçilik olduğunu görüyoruz. Bebekleri, tarihi ve kültürel perspektiften görmemizi sağlayan bu serginin ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı.







TİYATROLARA REKOR YARDIM

Pandemi döneminde en çok zarar gören sanat dalı tiyatro oldu desek yanlış olmaz. Tiyatrocular uzun süre seyircilerine kavuşmak için bugünleri beklediler. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı da tiyatrolara yardımlarını sürdürdü. Bakanlık en son Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından 428 özel tiyatroya 13 milyon 500 bin lira yardım yapıldığını açıkladı. Bu rakam, bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar. Ve bu yardımdan faydalanan tiyatrolar arasında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Tiyatro Keyfi, Kedi Sahne Sanatları, TiyatroAdam, Volkan Severcan Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu gibi önemli topluluklar da yer alıyor. Bu büyük yardım için takdiri hak eden bakanlığın aynı hassasiyeti vergi düzenlemesinde de göstermesini diliyorum.







ALKIŞLARI BOL OLSUN

Öte yandan 'Tut Elimden Rovni' adlı yeni oyunu için destek alan topluluklardan olan Kemal Başar'ın kurucusu olduğu Tiyatro Keyfi, Ankara'ya çıkarma yaptı. 'Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü' ile sezonu Ankara Sanat Tiyatrosu Bilkent Sahne'de açan topluluk, 'Öylesine Hikayeler', 'Bana Amy De', 'Ted Bundy' ve 'Cyrano de Bergerac' adlı oyunlarını da seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.

Aynı zamanda yeni oyununu da hazırlayan Başar ve ekibi, "Bizi çalışmak kurtarır" diyerek seyirciden uzak kaldığı günlerin acısını sahnelediği oyunlarla çıkarıyor. Alkışları bol olsun.







EN İYİ KISALARI, ÖDÜLLÜ YÖNETMEN SEÇECEK

Sabancı Vakfı tarafından bu yıl "Konu Uzun Film Kısa" sloganı ile 6. kez düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi belli oldu. Dünyanın çeşitli festivallerinden ödülle dönen, Polonya sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Polonyalı yönetmen Agnieszka Holland'ın kanaat önderi olarak açıklanmasının, yarışmaya ayrı bir bakış açısı katacağını düşünüyorum. 25 bin lira para ödüllü kısa film yarışmasına başvurular ise 19 Kasım'a kadar sürüyor.