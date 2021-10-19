Pandemi sebebiyle sanat dünyasından uzun süre ayrı kalan sanatseverler, yapılan her sanatsal faaliyete adeta koşarak gidiyor. Sanatseverlerin sanata olan bu açlığını, gerçekleşen etkinliklere olan yoğun katılımdan anlıyoruz. Örneğin, bu yıl yeni mekanı Tersane İstanbul'da yapılan 16. Contemporary İstanbul'u 6 günde 40 binden fazla kişi takip etti. Yabancı galerilerin de geniş ilgi gösterdiği fuarda satışlar da galerilerin yüzünü güldürdü. Yine daha öncesinde yapılan, 100'den fazla sanatçının katıldığı Artweeks@ akaretler'i 10 günde 55 bin kişi ziyaret etmişti. Sadece fuarlar, sergiler değil, tiyatrolara da yoğun ilgi var.



YOĞUN İLGİ VAR

Geçtiğimiz günlerde AKM'deki sahnesini birlikte gezdiğim İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, oyunların yüzde 100 kapasiteyle devam ettiğini, biletlerin satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendiğini büyük bir memnuniyetle anlattı. Şehir Tiyatroları'nda da, özel tiyatrolarda da durum aynı. Uygur Tiyatro'nun 'Süt Kardeşler', Tiyatrokare'nin 'Ağaçlar Ayakta Ölür', DasDas Sahne'nin 'Deli Bayramı' gibi oyunlarına bilet bulmak için biraz acele etmek gerekiyor.



Önümüzde 25. İstanbul Tiyatro Festivali var. 22 Ekim'de Zerrin Tekindor'un rol aldığı 'Toz' adlı oyunla açılacak festivalde çoğu oyunun bileti neredeyse yok satıyor. Özellikle Tekindor'un Alan Kadıköy'de iki gün üst üste sahneleyeceği oyunun biletleri, 150 liradan satışa sunulmasına rağmen çabucak tükendi. 'Bu Zamanda Tiyatro' sloganıyla yapılacak olan festivalde; 25 oyun seyirciyle buluşacak. Gitmek istediğiniz oyunlar varsa elinizi çabuk tutun, benden söylemesi...



ÖĞRENCİLER DANSTA BULUŞTU

Akbank Sanat, kültür-sanat etkinliklerine Akbank Sanat Evinizde çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor. Bu kapsamda bir buçuk yıldır online eğitim gören ancak bu dönem sahneye çıkma şansını yakalayamayan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Ana Sanat Dalı 10. sınıf öğrencileri 'Nefes' isimli dans projesiyle bir araya geldi. 4 bölümlük proje, Akbank Sanat Youtube kanalında izlenebiliyor.



FAHRELNİSA'NIN ESERİNE 542 BİN LİRA

Artam Antik A.Ş. online müzayedelerine devam ediyor. 'Modern ve Çağdaş Tablolar'ın satışa çıktığı 366. müzayede önceki gün yoğun bir katılımla online olarak gerçekleşti. 300 adet eserin satışa çıktığı müzayedede Fahrelnisa Zeyd'in yağlı boya soyut eseri, KDV ve komisyon dahil 542 bin liraya alıcı buldu. Erol Akyavaş'ın 'Kafalar' serisinden bir eseri ise adeta kapışıldı. Eser, 63 kez el değiştirerek KDV ve komisyon dahil 315 bin liraya alıcı buldu.



TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ SAHNEDE

Tarihten gelen kardeşlik bağlarıyla, aynı tarihi, kültürü, destanları, kahramanlıkları, acıları ve zaferleri beraber yaşayan 'Bir Millet İki Devlet'in hikayesi 'Kardeşlik Destanı'yla sahneye taşınıyor. Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi, Türkiye ve Azerbaycan halklarının Nuh tufanından Nevruz'a, destanlardan kahramanlara, ozanlardan şairlere, acılardan zaferlere görkemli bir yolculuğu niteliğinde. Dede Korkut'un gözünden, Boğaçhan Hikayesi'nden Tomris Hatun'a, Alparslan'dan Cevanşir'e, Mehmet Akif'ten Ahmet Cevad'a, Aşık Veysel'den Şehriyar Hare Bülbül Destanı'na 'Bir Millet İki Devlet'in hikayesi 22 Ekim'de ilk kez Ankara'da izleyici ile buluşacak.