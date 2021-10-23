İstanbul’un uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Projesi, 29 Ekim-14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Galataport’tan AKM’ye 60 ayrı noktada hayata geçirilecek olan projede; resimden müziğe, tiyatrodan sinemaya pek çok sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak

İstanbul, Türkiye'nin en büyük kültür- sanat projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 30 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Projesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından kamuoyuna tanıtıldı.







1000 SANATÇI

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın da katıldığı tanıtım toplantısı, dün Galataport'ta yapıldı. İstanbul'un marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen bu projenin uluslararası düzeyde vitrine çıkmasını sağlamak için yılda iki kez gerçekleştirileceğinin altını çizen Bakan Ersoy, şöyle konuştu: "29 Ekim'de Galataport'tan AKM'ye uzanan kültür sanat yolculuğunu başlatıyoruz. 14 Kasım akşamına kadar devam edecek festivale binden fazla sanatçı katılıyor. 60 ayrı noktada yüzlerce etkinlik olacak. Bizim öncelikli hedefimiz, bu sene Beyoğlu Kültür Yolu rotasını hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin bir markası haline getirmek."







Atatürk Kültür Merkezi'nden Galataport'a kadar uzanan güzergahta; resimden müziğe, tiyatrodan sinemaya pek çok sanat etkinliğini sanatseverlerle buluşturacak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde; 36 adet kapalı mekan ve 24 adet açık mekan olmak üzere toplam 60 noktada, 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 20 söyleşi, 15 ışık gösterisi ve 10 sanatçı performansı yer alacak.







HER YERDE SERGİ VAR

Etkinlikler kapsamında Murat Tabanlıoğlu'nun küratörlüğünde 'AKM'de Dün Bugün' adlı serginin yanı sıra, sanatseverleri 19. asır Paris'ine götürecek Galataport'taki 'Monet ve Arkadaşları' adlı dijital sergi, Taksim Camii Kültür Merkezi'nde 'Mirasın İzinde' adlı Selçuklu eserleri sergisi, Ara Güler'in Paket Postanesi'ndeki sergisi; sanatseverleri bekliyor olacak. Öte yandan Türk ülkeleri ve toplulukları arasında sinema yoluyla bağ kuracak olan Korkut Ata Türk Filmleri Festivali de Atlas Sineması, Emek Sineması ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sinemaseverlerle buluşacak. Festival de edebiyat ve şiir buluşmaları, çocuk etkinlikleri de yapılacak.







LONDRA FİLARMONİ ORKESTRASI 'HAYDAR HAYDAR' DİYECEK

AKM'nin Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak açılışında, Türk kültür ve sanatına damgasını vurmuş, İstanbul siluetini oluşturan Mimar Sinan'ı konu alan 'Sinan' operası seslendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Hasan Uçarsu tarafından bestelenen eseri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sahneye koyacak, orkestrayı ise şef Gürer Aykal yönetecek.







AKM'nin açılışı sebebiyle gerçekleşecek etkinlikler kapsamında; Londra Filarmoni Orkestrası da sanatseverlerle buluşacak. 30 Ekim'de Ankara'da konser verecek olan dünyaca ünlü orkestra, 31 Ekim'de ise AKM'de sahne alacak ve besteci Özkan manav'ın 'Haydar Haydar' adlı eseri seslendirerek ilk kez bir Türk sanatçının eserini yorumlamış olacak. Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri olan Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti de 31 Ekim'deki Ankara konserinden sonra 2 Kasım'da AKM'de sahne alacak.







İstanbul Devlet Tiyatroları da 'Uçmak: Hezarfen Ahmet Çelebi' adlı oyunu, AKM'deki 820 kişilik yeni salonunda tiyatroseverlerle buluşturacak. 5 Kasım'da İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Yunus Emre Oratoryosu'nu sahneleyecek. Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl de 11-13 Kasım tarihleri arasında AKM'de yapılacak İstanbul Uluslararası Halk Müziği Festivali kapsamında hem sahne alacak hem de bağlama yapım atölyesine katılacak.







ÖNCE MOBİL UYGULAMAYA GİR, SONRA GEZ!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Beyoğlu Kültür Yolu için özel bir mobil uygulama da hazırladı. Beyoğlu Kültür Yolu Uygulaması ile kullanıcılar etkinlikler hakkında bilgi alabilecek ve kendilerine en yakın hangi mekanda, hangi etkinliğin olduğunu görüntüleyerek, katılacakları etkinlikleri kolayca planlayabilecek. Etkinlik mekanları hakkında ayrıntılı bilgilerin yer alacağı uygulamada, ayrıca bu mekanlara nasıl ulaşılabileceği konusunda yol tarifleri de bulunacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali programına www.beyoglukulturyolu.com adresinden ulaşılabilir.