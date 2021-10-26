29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılını kutlayacağız. Bu özel gün, yurtta ve dünyada gerçekleşecek önemli etkinliklerle büyük coşkuyla kutlanacak. Öncelikle sanat dünyasını, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) heyecanı sarmış durumda. AKM, 13 yıl aradan sonra muhteşem bir eserle kapılarını açacak. Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı 'Sinan' operası, 29 ve 30 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.



TARİHİ GÜN

Bilet fiyatları 75 ile 200 lira arasında değişen operaya ilgi çok yoğun. Operayı önemli kılan ise, eserin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından sipariş edilmiş olması. 85 yıl aradan sonra Türkiye tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanının opera eseri sipariş etmesi de önemli.

Opera, 1538'de Sinan'ın Prut Nehri üzerine inşa ettiği köprüyle, Kanuni Sultan Süleyman'ın dikkatini çekmesini, sonrasında aralarında gelişen dostluğu ve Sinan'ın birbirinden değerli eserlerinin ardındaki olayları anlatıyor. 2040 kişilik opera sahnesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Gürer Aykal'ın şefliğinde sahnelenecek tarihi operaya tanıklık edecek.



Peki, o tarihi günde başka hangi etkinlikler olacak? Örneğin Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Galata Rıhtım Meydanı'nda sahne alacak. Prof. Rengim Gökmen'in şefliğini üstlendiği konserde, orkestraya 13 yaşındaki İlyun Bürkev solist olarak eşlik edecek. Yorumcu ve yazar kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Cenk Yüksel, New York'taki Türk balosunda konser verecek.



Suzan Kardeş de Bulgaristan'da bir otelde Balkan türküleri ile Cumhuriyet Bayramı'nı karşılayacak. Sanatçı Pınar Ayhan'ın üçüncü müzikal belgeseli 'Dinle Çocuk', Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak. Ünlü sanatçı Behzat Gerçeker, Enbe Orkestrası'yla Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Oteli'nde sahne alacak. Astrolojiden sağlıklı yaşama pek çok söyleşinin yapılacağı oteldeki etkinlikler 3 gün sürecek.



İŞ SANAT'IN HİBRİT SEZONU

Geçtiğimiz günlerde İş Sanat'ın yeni sezon programı açıklandı. Bu yıl 22. sezon, 12 Kasım'da Maximum Uniq Hall'de, orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble ve çellist Istvan Vardai'nin gerçekleştireceği açılış konseri ile başlayacak. Bu konser, 17 Kasım'da İş Sanat'ın Youtube hesabından da yayınlanacak.



Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle fiziki etkinlik yapmayan İş Sanat, müzik faaliyetlerini online olarak seyirciyle buluşturmuştu. Hatta İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, "Dayanışma ve Umut Sezonu" adıyla, tamamını ücretsiz olarak YouTube kanalı ve internet sitesinden yayınladıkları 250 içeriğin, 40 milyona yakın izlenmeye ulaştığını açıklamıştı. Aşıyla birlikte fiziki katılımın sağlanabiliyor olmasıyla, İş Sanat etkinliklerine bu yıl hem dijital mecralar üzerinden online olarak ulaşılabilecek hem de fiziki olarak deneyimlenebilecek. Sanat yönetmeni Defne Turaç'ın bu yılı 'Hibrit sezon' olarak değerlendirmesinin sebebi de bu. Umarım kazasız belasız, bolca bis'in yaşandığı güzel bir sezon olur.

Bir de not: İş Kuleleri Salonu tadilatta, o yüzden konserler bir süre Maximum Uniq Hall'de yapılacak.



İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ'NE BİR DESTEK DE ENKA VAKFI'NDAN

'Bu Zamanda Tiyatro' sloganıyla yola çıkan 25. İstanbul Tiyatro Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festival, sponsorların ciddi desteğiyle hayata geçiriliyor. Enka Vakfı da onlardan biri. Geçtiğimiz yıl Yerli Yapımlar Gösteri Sponsorluğu'nu üstlenen Enka Vakfı, bu yıl festivalin Uluslararası Yapımlar Gösteri Sponsoru olarak, 3'ü fiziksel, 7'si çevrimiçi olmak üzere, yurt dışından toplam 10 yapımı tiyatro severlerin beğenisine sunuyor. International Theater Amsterdam'ın ödüllü yapımı 'Medea', İtalyan yönetmen Pippo Delbono'nun 'Neşe' adlı oyunu ve Robert Icke'nin 21. yüzyıla uyarladığı 'Oedipus', İKSV, Enka Vakfı işbirliğiyle sanatseverlerle buluşuyor. 'Ayı', 'Boris', ve 'Güneşin Çocukları' oyunları da çevrimiçi izlenebilecek.