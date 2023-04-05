UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiğimiz 25 kültürel değer ile dünyada 3'üncü sırada yer alıyoruz. Okçuluk, hüsni hat, meddahlık, Mevlevi sema törenleri, Karagöz, ebru sanatı, çini sanatı, Ahlat taş işçiliği, minyatür, Türk kahvesi geleneği, çay kültürü, ıslık dili gibi çok çeşitliliğimizi gösteren bu kültürel zenginliğimize her yıl yenileri ekleniyor.







Geçtiğimiz yıl 5 yeni kültürel değeri 2023 yılında değerlendirilmek üzere UNESCO'ya sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı; 2024'te değerlendirilmek için 2 yeni değerin listeye dahil edilmesi için UNESCO'ya başvurdu.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine son olarak 'Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası' ile 'Geleneksel El Sanatlarını Koruma Programı: Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali' sunuldu.







Bu iki yeni kültürel değerle birlikte bakanlık, yıl sonuna kadar bu sayıyı 30'a yükseltmeyi planlıyor. Dolayısıyla Türkiye, ilk sırasında Çin'in yer aldığı listelere en fazla kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında Fransa'yı geçerek ikinciliğe yükselecek.



Ankara'ya gitmek için 3 sebep daha

CSO Ada Ankara sahneleri İstanbulluları kıskandıracak konserler yapmaya, ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Eurovision birincisi Portekizli şarkıcı ve besteci Salvador Sobral Türkiye'deki ilk konserini Ankara'da vermişti. Şimdi Ankara'ya gitmek için 3 sebep daha yazacağım.







1955'te Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' eserinin ilk stereo kaydını yapan ve günümüze kadar bu eserin 10 milyondan fazla kopyasını satma rekoruna sahip ikonik oda müziği topluluğu I Musici, 70. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın akşam müzikseverlerle buluşacak. 12 Nisan'da oda müziği çalışmalarıyla adı zirvede anılan Fransız piyano virtüözü Julien Quentin ve yıldız viyola sanatçısı Dana Zemtsov, 26 Nisan'da ise yüksek prestijli ödüllerin sahibi kontrtenor Jakub Jozef Orlinski dinleyici ile buluşacak. Bu 3 konser de kaçmaz.



Kız Kulesi'nin sırlarla dolu hikâyesi

Halen restorasyon çalışmaları süren Kız Kulesi'nin yeni halini çok merak ediyorum. Geçtiğimiz gün kulede denetlemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan, deprem güçlendirme çalışmaları sebebiyle kulenin açılışının planlanandan uzun sürdüğünü öğrendik. Mayıs ayında yeni görüntüsüyle müze olarak da hizmet verecek Kız Kulesi'nin, malum, sırlarla dolu hikâyesi var.







Bu konuyla ilgili yazılmış kitaplara bir yenisi daha eklendi. Erkan Erten'in 90'lı yıllardan beri üzerinde çalıştığı 'Agartha Tünelleri' adlı kitap, kurgusal bir bütünlükle okuyucuyu dünyanın en eski bilinmeyeni yer altı ülkesi Agartha'nın sır perdesini aralamaya davet ediyor. Gerçek olaylardan da esinlenilerek yazılan kitabı bitirip Kız Kulesi'ni öyle gezmeyi planlıyorum.



Hikayeleri seslendirecekler

Kitapları hâlâ çok satanlar listesinde yer alan Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından olan Sabahattin Ali'nin hayatını kaybetmesinin üstünden tam 75 yıl geçti. Yaşanacak günler var daha aldırma gönül aldırma demesine rağmen 2 Nisan'da henüz 41 yaşındayken öldürülen Ali, ölüm yıl dönümü sebebiyle çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor.







İş Sanat da merhum yazarı 10 Nisan'da bir radyo tiyatrosuyla anacak. Ali'nin 'Katil Osman', 'Ayran', 'Kafa Kâğıdı' ve 'İki Kadın' hikâyeleri, Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirecek. Anlatıcılara Seda Subaşı Yalçın (keman) ile Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek. 'Bu Dünya Böyledir İşte' adlı etkinliğin ücretsiz olduğunu da belirteyim.