2018’in akımları belli oldu

Seda Sayan ile Lerzan Mutlu, Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe barıştıysa, bir de üstüne Paris Hilton evleniyorsa.... Olmaz olmaz demeyin, olur. 'Nereden çıktı bu, imkansız!' dediğiniz her şey başınıza gelir, şaşırmayın. O zaman gelin, 2018 trend tahminlerinden yaptığım derlemeyi okuyun. Bakalım hangileri başımıza gelecek, hangileri havalı olmak isteyenlerin radarına girecek, hangilerine dudak bükeceğiz. Modadan yeme içmeye, giyim kuşamdan ilişkilere her şey burada...

Vetements spor ayakkabıları, rahatlığına düşkün olanların tercihi olacak. Yeni bir kreasyonla karşımıza çıkmaya hazırlanan Vetements'i bu yıl da çok duyacağız.

Kargo pantolonlar, yeni jean pantolon yerine geçecek. Çok benlik değil ama trend sevdalıları mutlaka giyecektir.

Kira kira uygulamasına uygun kıyafetlerle, Instagram sayfaları parıl parıldı. Bizim topraklarda bu uygulamayı Şeyma Subaşı meşhur etti. Işıltılı, pullu, payetli elbiseler giyip paylaşmaya başladı kadınlarımız. Bu dijital trend, bu yıl modaya da yön verecek.



Mikro çantalar, yani içine anahtar ya da ruj dışında bir şey sığdıramadığınız o avuç içi çantalar; kadınlarımızın gözdesi olacak.

Sosyal medya starlarını televizyonlarda ve podyumlarda göreceğiz. Zaten bu duruma alışmamış mıydı? Bakın benim küçük arkadaşlarım; 13-17 yaş grubu Youtube fenomenleri dışında kimseyi tanımıyor.

Jazı tekrar keşfedeceğiz.

Bu müzik trendi, Londra'dan hızla bize de gelecek.

Hatırlarsanız bir dönem jaz kulüpler bizde çok iş yapmıştı; yeniden yapabilir.

Canlı müzik bu kadar popülerken iyi de olur.



Belgrad yeni Berlin olacak.

Eğlencesi ve kulüpleri ile, genç neslin seyahat etmek için tercih ettiği şehir olmaya başladı bile.

Bali, Costa Rica, Dubai, London, Tel Aviv, Vietman'a seyahat edeceğiz. Bu şehirlere şimdiden rezervasyonlar yapılmış. Instagram coşkusu isteyenlere gelsin.

Et yemekten uzaklaşacağız, proteini bitkisel olarak almaya yöneleceğiz. Evet, bu biz Türkler'in yeme alışkanlıklarına ters ancak mevzu sağlık olunca trendin peşinden koşanlar da olacak.

Paylaşımlı masalar, yeni insanlarla tanışma kafası geri dönüyor. Güven sorunu yaşanılan bir yılı geri bıraktık malum. Neyse ki 2018 insana ve kendine güvenin yılı; o zaman paylaşımlı masalara buyurun lütfen.

Dünyanın en iyi restoranları listesine üç adet Peru restoranı eklenince, Peru mutfağının önü 2018'de daha çok açılacak.



'Ekmek yemem' diyenler, karbonhidrattan uzak duranlar; durun, ekmeğe bir şans verin! Ekmek geri dönüyor, hem de çeşit çeşit! Farklı lezzetlerle yeni nesil fırınlar açılacak.

Etnik müziğin peşinden koştuk ya; şimdi de etnik mutfak yükselişte. Artık hangi yörenin baharatlarında kavrulacağız bakalım.

Hafta sonu eşleri yükselişte olacak. Yani çiftler; hafta içleri görüşmeyecek, hafta sonları ise ilişki içinde olacaklar. 5+2 sistemindeki ilişkiler, 2018'in en merakla beklenen ilişki biçimi olacak.

Tek başınıza egzersiz yapmak istemiyor musunuz; o zaman sizi pet-zersiz yapmaya davet ediyorlar. Bu yıl, köpeğiniz veya kedinizle beraber spor yapacağınız grup dersleri ortaya çıkacak.

Hot yoga, Newyork'tan sonra İstanbul'da da meraklılarının peşine düştüğü bir yoga biçimiydi. Şimdilerde ise Hot pilates yani sıcak pilates sınıflarında ders verilecek. 35 derecelik sıcaklıkta daha çok ter dökmeye ne dersiniz?

Beyler bu son madde de sonuna kadar benlik! Siyah, baştan ayağa simsiyah giyilecek. Beni tanıyan bilir; siyah dışında bir rengi üstümde zor görürsünüz.

Neyse benim kafalar, bu yıl erkeklerin moda rüzgarı olacak.