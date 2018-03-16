Bu şiddet sona ermeli!

Mina Başaran ve Sinem Akay başta olmak üzere birçoğu yakın arkadaşım olan 11 genç kadının hayatını kaybettiği uçak kazasını ilk duyduğumda "İmkansız" dedim. Her birimizin içinden koca bir parça kopmuştu; ne gözyaşlarımız duruyor, ne de o tarifsiz acı diniyor... Olay sonrası Instagram'da paylaşım yaptım. Arkadaşlarımıza sosyal statülerinden dolayı üzüldüğümüzü, fakir olsalar kılımı bile kıpırdatmayacağımızı iddia ettiler. Bu neyin kafası arkadaş? Biri sosyal medya şiddetine 'Dur' demeli. Bir de vefat edenlerin Instagram hesabını takip edip fan sayfaları açmak, fotoğrafının altına yorum yazmak nedir? Yoksa bizim yeni normalimiz mi bu? İşte bunlara karşı sosyal medyada #kötüleriblokla hashtag'iyle bir kampanya başlatıldı.