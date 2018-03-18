Eyvah, Whatsapp konuşmalarım ortalığa dökülebilir!

Haftanın sosyal yaşam mevzuları, yeni nesil hayatlarda olup bitenler, beğendiklerim ve kızdıklarımla karşınızdayım... Okuyun, değerlendirin sevgili okurlarım...



ARDA VE ASLIHAN'A MUTLULUKLAR: Arda Turan ile Aslıhan Doğan ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine... Nikahları aile arasında kıyıldığı için çiftimizi Whatsapp'tan tebrik etmek zorunda kaldım. Ancak bu nikah beni kesmedi. Ardacığım, biz böyle işlere alışık değiliz; senden davullu zurnalı bir düğün istiyoruz. Altınımızı takalım, dans pistini ağlatalım... En azından arkadaşların için en eğlencelisinden bir düğün partisi düzenle. Ben de arkadaş kontenjanından düğününün hakkını vermek istiyorum. Tekrar mutluluklar diliyorum size Aslıhan ile Arda...



WHATSAPP'TAKİ TEHLİKE: Geçtiğimiz günlerde bir erkek arkadaşım itiraf etti: "Takıldığım kızların en ayıp hallerini, Whatsapp'ta yakın arkadaşlarıma yolluyorum." Bu neyin kafası pardon? Tüm mahrem şeyler ortalığa mı dökülmeli? Tamam, karşılıklı sohbette rahatlığa varım ama özel paylaşımlar iki kişi arasında kalmalı. Hem konuşmalar, hem de fotoğraflar... Korku içinde bu itirafı dinlerken, sohbete bir kız arkadaşım atladı: "İşte bu yüzden ne konuşuyorum, ne de doğal halimi yolluyorum kimseye. Çünkü screenshot (konuşmaların fotoğrafı) bir şekilde ondan buna, şundan ona dolanıyor. Yani hiçbir şey gizemli kalmıyor." Beyler, bayanlar; yapmayın etmeyin...



İSMİMİ GOOGLE'LA, BENİ TANI: Geçenlerde Bebek'teki popüler bir mekandayım. Tuvalet sırasında beklerken bir çiftin sohbetine tanık oluyorum. Erkek, yeni tanıştığı belli olan kıza şöyle bir laf ediyor: "Benim kim olduğumu anlamak istiyorsan, hemen Google'a bak." Bu, bahsettiğim Whatsapp durumu kadar trajik bence! Kendini ispatlamanın yeni nesil yöntemi... Kızı tavlamak için Google'da çıkan sonuçlar üzerinden yürüyorsanız, vaaay halinize beyler! Belki aynı hamleyi kızlar da yapıyordur, bilemiyorum.