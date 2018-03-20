Aslında mutluluk veren bahar değil, kara kışmış!

Havalar ısınıyor, kanımız kaynıyor, içimizde kelebekler uçuşuyor. Havanın ısınması, çoğumuz için mutluluk oranımızın yükselmesi demek... İşten kaytarmalar başlıyor, iki günlük tatil planları yapılıyor, gündüz partileri başlıyor, mekanların bahçeleri ve terasları açılıyor. Ancak araştırmalar, hava sıcaklığı-mutluluk ilişkisinin sandığımız gibi olmadığını gösteriyor. Dünyanın en mutlu ülkeleri listesinin ilk sıralarında Finlandiya, Norveç, Danimarka, İzlanda ve İsviçre yer alıyor. Yıllardır bu beşli hiç değişmiyor. Araştırmacılara göre; bu ülkelerin tek ortak noktası iklimleri... Ülkemizin aksine; soğuk iklim, uzun ve karanlık kış mevsimi, oralarda yaşayanları pozitif etkiliyormuş. İnsanlar, zorlu hava şartlarında daha çok bir arada olur ve birbirlerini desteklermiş. Tarihte de bu hep böyle olmuş. 'Daha az rekabet, daha çok destek' diyor uzmanlar... Siz hangisini tercih ederdiniz? Benim için mutluluk:

1- Kilo almamak, 'Yesem yesem yine de hep fit kalsam' modu

2- Bol bol sıcak yerlere seyahat edip yeni keşifler yapmak

3- Risk alıp yeni işlere kalkışmak ve başarmak... Sonucunda alınan o paha biçilemez haz.