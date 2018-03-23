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MERT VİDİNLİ
23 Mart 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Evde hafif ve lezzetli yemekler yapmayı öğrendik

Pazartesi günü; çoğumuz için haftaya sağlıklı beslenerek başlamak ve diyet kafasına girmek demek... Fazlalıklardan kurtulmak, hafta sonunun ağırlığını atmak için en ideal gün. Ne de olsa pazartesileri etkinlik, parti, kutlama pek olmaz. Biz de geçtiğimiz pazartesi, Şeyda- 'un evsahipliğinde 'deki 'da toplandık. GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik, yazarlarımız ve Funda Karayel ile birlikte Şeyda'nın yeni adresinde buluştuk. Şeyda, Be Light Kitchen'ın tam ortasına dev bir mutfak kondurmuş, bir de workshoplar yapmaya başlamış.
Mutfak Sanatları Akademisi'nin başarılı şeflerinden Hakan Şen'i de transfer etmişler. Workshoplarda Şen'in önderliğinde hafif yemekler yapmayı öğreniyorsunuz. Tabii tüm lezzetler Şeyda'nın taktikleriyle hazırlanıyor. O gün biz mutfağa girmedik ama mutfağın yanıbaşındaki masada leziz bir mönünün tadına baktık.
Yediklerim hem hafifti, hem de lezzetli... Çorbadan tatlıya kadar her yemeği lezzetli ve hafif bir şekilde tüketip zayıflayabileceğimizi anlattı Şeyda. Be Light Kitchen'da arkadaş grupları için özel yemekler de organize edebiliyorsunuz. Şeyda'nın insanı motive eden enerjisi de cabası...

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