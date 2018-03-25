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MERT VİDİNLİ
25 Mart 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

Son favorim ‘Edha’

Hepimizin dijital platformlarda müptelası olduğu bir dizi mutlaka vardır şu sıralar... Benim de yeni heyecanım, Netflix'in ilk Arjantin dizisi ''. Diziyi ana dili İspanyolca ile izlemek çok zevkli. 'te geçen dizide, 'Edha' isimli genç ve başarılı bir moda tasarımcısının hikayesi anlatılıyor. Tam da İstanbul'da gerçekleşecek moda haftası öncesi izlemek için ideal. 10 bölümlük dizinin ilk sezonunu peş peşe izleyin; soğuk İstanbul akşamlarında iyi gidiyor. Yanında da tuzsuz yağsız patlamış mısır; oh mis! Dizide 'Edha'nın tanıştığı genç ve yakışıklı adamın, genç tasarımcının hayatına nasıl etki edeceğini izliyoruz.

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