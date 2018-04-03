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MERT VİDİNLİ
03 Nisan 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Pazartesi akşamı bile dolu bir mekan

Bugüne kadar hep şehrin popüler restoran, bar ve kulüplerinin peşindeyken, geçtiğimiz pazartesi günü konfor alanımdan çıkıp Beşiktaş'ta, daha önce adını bile duymadığım bir mekana gittim. Deniz Müzesi'nin karşısında bulunan Joker No: 19; hiç iddialı olmayan, kapısında bodyguard'lar beklemeyen bir mekan. İçeri girince dev bir barla karşılaşıyor ve gizli saklı bir bahçeye çıkıyorsunuz. Sanki Meatpacking'deki The Standard Hotel'in yanı başında bulunan bira bahçesi gibi... Paylaşımlı masaları olan, 500 kişinin aynı anda yiyip içtiği dev bir gastro bar burası. Daha önce 'nde nam salmış Joker'in bir şubesi de Nişantaşı Atiye Sokak'ta açılmış. Burada takılan insanlar ünlü veya popüler değil ama içten ve rahatlar... Öğrenci ağırlıklı bu mekan, pazartesi dahil haftanın her günü tıka basa dolu. Siz de hemen keşfedin.

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