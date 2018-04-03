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MERT VİDİNLİ
03 Nisan 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Sosyal medyayı azalt kiloyu takıntı yapma

Son günlerde bazı yeni kararlar aldım.
Bence siz de kendiniz için aynısını yapabilirsiniz; iyi gelebilir. İşte benim karar- larım:
1- Kendimi kimseye sevdirmeye çalışma çalışmayacağım. Bunun için ekstra çaba göstermek beni yoruyor. Kendime daha çok yetebilmeliyim.
2- Olaylar, durumlar karşısında tepki vermiyorum.
3- Artık yla daha az ilgileniyorum. Hele ki sosyalleşme içerikli paylaşımları takip etmek, bende FOMO (Fear of Missing Out) etkisi yaratıyordu.
Sosyal medyaya daha az bakarak, her yerde olma çabasından daha kolay sıyrılabiliyorum.
4- Bu ara eski film ve dizilere sardım.
Mesela 'Sex and the City'ye baştan başladım. Yeni dizilerin, trendy yapımların IMDB yarışından da sıkıldım.
5- Kilomu takıntı haline getirmeyi bıraktım. Hatta gidip gardırobumdaki kıyafetlerin bedenlerinden daha büyük bedenlerde pantolon ve tişörtler aldım. Bir süre böyle... Kendimi böyle kabul edeceğim.

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