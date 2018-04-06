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MERT VİDİNLİ
06 Nisan 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Bu gidişle kimse yaşlanmaz!

'un en popüler mekanlarından birindeyim... 40'lı, 50'li yaşlarındaki kadın arkadaşlarım sırayla geliyor. Pek bir neşeliler, pek bir canlı görünüyorlar. Hepsinin ortak bir sırrı var... Biraz üstlerine gidince küçük sırlarını benimle paylaşıyorlar: "Mini yüz gerdirme yaptırdım tatlım, 10 yaş geri sardım." "Bugüne kadar duyduğum en zor, en sancılı ameliyat bu. Nasıl oldu da hemen dışarıya çıkabildin?" diye sorunca, "Üçüncü günde attım kendimi sokağa" diyorlar. Bu işlemi yaptıran kadınların sayısı o kadar fazla ki... Neştermiş, dikişmiş umurlarında değil. Sosyal hayatlarına kaldıkları yerden hızla devam ediyorlar. Ufak saç hileleriyle izleri, makyaj hileleriyle de şişlikleri yok ediyorlar. O göz korkutan dikiş izleri de kısa sürede yok oluyor. Yakında kimsecikler yaşlanmaz, benden söylemesi...

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