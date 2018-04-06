Jenerasyon farkı ne acayip bir şey!

Dijital dünyanın nimetlerini 7'den 70'e hepimiz kullanıyoruz. Her yaş ve kategoriden insanın farklı ilgi alanları var ve buna göre bazı isimleri 'ünlüleştiriyorlar'. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın 14-15 yaşındaki yeğeniyle sohbet ediyoruz. Ona "En çok kimleri takip ediyorsun?" diye soruyorum.

Sıralıyor da sıralıyor ama arada sadece tanıdık bildik Şeyma Subaşı'nın ismi geçiyor. "En çok takip ettiğim Instagrammer o" diyor. Bizim jenerasyon ve öncesi, Şeyma'yı Acun'la birlikte tanıdı. Ancak küçük arkadaşım; Acun'u, Şeyma'dan dolayı tanıyor. Hatta Acun için "Şeyma'nın eşi" diyor. Benim de aklım karmakarışık oluyor! Sonra 90'larda ve 2000'lerin başlarında hayatımızda yer eden isimleri sıramaya başlıyorum. Ama nafile; hiçbiri ona tanıdık gelmiyor, boş boş bana bakıyor. Ah gençlik, harcadın bizi be!