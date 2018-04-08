Herkül çıktı meydane

Son yıllarda sanat meraklılarından, Emre Yusufi ismini fazlasıyla duymaya başladım. Koleksiyoner arkadaşlarımın evinde, popüler mekanların duvarlarında ve dekorasyonunda onun eserleri karşıma çıkıyordu. Ben de haliyle Emre'nin peşine düştüm tabii... Özellikle Herkül temalı, savaş ve hayvanları konu alan işleriyle tam aranan kandı o. Benim favorim de Herkül temalı eserleri... Herkül'ü cep telefonuyla konuşurken, araba kullanırken, yüzerken veya kaykaya binerken düşünün...



Bunun nasıl olduğunu Emre'nin eserlerinde görebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz; Mecidiyeköy'de Mustafa Taviloğlu'nun sanat koleksiyonunun önemli bir kısmının bulunduğu Mudo binasını ziyaret edebilirsiniz. Burada, 10-30 Nisan tarihleri arasında Emre Yusufi'nin SE7EN isimli solo sergisi var.

Ayşe Jaber'in küratörlüğündeki sergide; yedi ölümcül günah şehvet, kibir, öfke, tembellik, kıskançlık, oburluk ve açgözlülük imgeleri, mitolojideki Herkül figürü üzerinden anlatılıyor.