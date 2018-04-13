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MERT VİDİNLİ
13 Nisan 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Eğlendiğin kişiyle evleneceksin!

Önceki gün GÜNAYDIN'da 'un, sevgilisi Berk Suyabatmaz'la evleneceğini, yüzüklerinin takıldığı haberini okudum. Suyabatmaz- Esmersoy çiftine tebrikler.
Peki bu ilişki neyi ispat etti? Eğleneceğin insanla evleneceksin! Ben çiftimizi şöyle bir analiz ettim. Öncelikle beraber çok eğleniyorlar. Gece dışarı çıkıyorlar, keyifli vakit geçiriyorlar, aynı zevke sahip ortak arkadaşları var. Bol bol seyahat ediyorlar. Birbirilerinden hiç sıkılmıyorlar.

'PARA OLAYI ÇÖZMÜYOR'
Geçtiğimiz günlerde ikinci evliliğini yapan bir kadın arkadaşım şöyle söyledi: "İkinci kocamı mesleği, hayatı bana uyacak şekilde seçtim. Beraber gezip tozuyoruz, kopup coşup eğleniyoruz. Sıkıcı işadamları ile flört bir yere kadar. olayı çözmüyor."
Haklı! Bugüne kadarki, soyadı veya sosyal statü kovalayan sıkıcı evliliklere bakıyorum da; gözler hep dışarıda, en eğlenceli olanda. O yüzden siz siz olun, eşiniz olacak insanla beraber eğlenmeyi becerin, gerisi kolay.

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