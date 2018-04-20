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MERT VİDİNLİ
20 Nisan 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Sosyetikler gelinliklerini Erdem’den almak istiyor

Evlenecek sosyetik genç kızlar, bugüne kadar Ortadoğu'nun parizyen kahramanları Elie Saab, Zuhair Murad, gibi tasarımcıların gelinliklerini tercih ederdi. Şimdilerde; kraliyet ailesini de karıştıran, ABD'li prenses adayı Meghan Markle'ın Erdem Moralıoğlu tasarımı gelinlik giyeceği iddiaları, bizim toprakların sosyetik genç kızlarının da dikkatini çekmeye başladı. Şimdilik net bir durum yok ancak Markle'ın geçtiğimiz günlerde Moralıoğlu'nun Londra'daki butiğinden çıkarken görülmesi iddiaları güçlendirmiş durumda.
Ufak da bir dedikodu sizlere; İngiliz basınına göre Kate Middleton'ın düğündeki kıyafetini dikmesi için çok önce Erdem ile görüşüp anlaşmış olması, Markle ile sıkıntı yaratmış. Şimdi gözler hangisinin Erdem imzalı kıyafet giyeceğinde. Unutmadan, Türk modacı bugüne kadar Hollywood yıldızlarının da tercihi olmuş;
, Sienna Miller, Kate Winslet ve Keira Knightley'yi giydirmiş.

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