Nişantaşı cazibesini kaybediyor mu?

Evet, ne yazık ki öyle... Uzun yıllardır Nişantaşı-Teşvikiye Mahallesi'nde yaşayan biri olarak; hep heyecanla yeni açılan mekanları, dükkanları, düzenlenen organizasyonları duyurdum. Topağacı, bir dönem yükselişe geçti; ufak tefek mekanlar açıldı ama şimdilerde çok durağan. Burada açılan mekanlar teker teker kapanmaya başladı.

Şimdi de Nişantaşı'nın klasik mekanlarından, Şemsa Denizsel'in Kantin'i kapanıyor. Hatırlarsanız, kısa süre önce Reasürans Pasajı'na taşınmışlardı.

29 Nisan'da kapılarını kapatacak olan 18 yıllık Kantin, İstanbul'un en iyi mutfağı olarak yıllarca adından söz ettirdi. Sahibesi Şemsa'nın kafasında elbet yapacak bir şeyler vardır. Kendisini Youtube kanalından takip ediyorum; çok hassas, titiz, hatta huysuz videolarını çok seviyorum. Belki dijital dünyanın nimetlerini keşfetmiştir o da... Mekancılığın insanı 24 saat köleleştirdiği sistemden kurtulmuş ve çektiği birkaç dakikalık videolardan çok daha fazla kazanmaya başlamıştır belki. Çok makul bir karar. Bir de tecrübesini markalara danışmanlık vererek pazarlarsa, daha ne olsun... O zaman çok sevdiği zeytinliğinde daha rahat yaşamaya devam eder, biz de onu ziyarete gideriz. Buradaki açık ve net doğru şu: Hepimiz özgürleşmek istiyoruz.