Sağlıklı beslenmek epey pahalıya patlıyor!

Hafta sonu en çok konuşulan mevzular nelerdi? Son günlerde hangi mekanları keşfettim? Yeme-içme dünyasında neler oluyor? Gelin, birlikte bir gündem turuna çıkalım...

ORGANİK YEMEKLERİN MALİYETİ: Hafta sonu en çok konuşulan mevzulardan biri; sağlıklı yemekler ve ürünlerin, diğerlerine göre çok pahalı olmasıydı... Mekanların mönülerine baktığımızda bu durum açıkça fark ediliyor. Organik, dibine kadar glutensiz beslenelim, yedikçe iyi hissedelim diyorsanız, daha çok para ödemek zorundasınız. Herhangi bir mekana gitmenize de gerek yok; açın telefonunuzu ve hemen Yemeksepeti'nden sipariş verin. Fiyatlara göz attığınızda kilo aldıran, göz ve karın doyuran mönülerin hep daha ucuz olduğunu göreceksiniz. Pizza ve burger kampanyanalarına bakın; bir alana bir bedava... Mekancılar da haklı olarak mönülerindeki bu fiyat farkını, kullandıkları malzemelerin pahalı olmasına bağlıyor.

TAMİRCİLERİN ARASINDAKİ BURGERCİ: Maslak Atatürk Oto Sanayi bölgesi, şehrin yeni cazibe merkezi olmaya başladı. Burada irili ufaklı restoranlar yan yana sıralanıyor, after party mekanları açılıyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar dans eden gençler de var, gündüzleri gurme lezzetlerin peşine düşenler de... Bakın; geçtiğimiz aylarda açılan ve şu sıralar kaburga burgeriyle adından sıkça söz ettiren Markus... Burası tamircilerin arasında yer alan, gizli bir New York'lu mekan... İki genç arkadaşın ortak projesi ve bir öğle arası kaçamağı için ideal adres.

'EVLİLİK BENİM DETOKSUM': Hafta sonu popüler bir mekanın barındayız... Evli bir işadamı, birkaç kadehin ardından dile gelmiş anlatıyor: "Çapkınlığa çıkıyorum, barda beğendiğim kadınlarla sohbet ediyorum, evli olduğumu da saklamıyorum. Bu bir nevi kumar; kimisi bu duruma okey diyor, kimisi de demiyor." Merak edip soruyorum: "Peki neden boşanıp özgür bir kafayla takılmıyorsun?" Çok açık bir cevap veriyor: "Evliliğim, benim detoks merkezim. Haftanın üç günü başka kadınlarla flört edip takılıyorum. İpin ucu kaçıp tehlike çanları çaldığında ise eve koşuyorum. O huzurlu yaşantı, dinlenme alanım oluyor." Evliliği detoks merkezi olarak görenler de çıktı ya, bakalım daha neler duyacağız...