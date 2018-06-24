Justin ve terlikleri bizden uzak dursun!

Justin Bieber ile sevgilisi Hailey Baldwin, meraklı bakışlara aldırmadan New York sokaklarında el ele dolaşmaya devam ediyor. Hailey'nin giyimine kuşamına laf etmiyorum ancak Justin'in ayağındaki terlikler hiç mi hiç olmamış! Hele bir de içine çorap giymiş ya, yandık dedim! Bizim ünlülerimizin, dünya yıldızlarının tarzını kopyalamakta üstlerine yok! Şimdi Justin'in ardından terlikli adamlar sokağa çıkacak, manşetlerde bol bol onları göreceğiz. Bir de bunun halk üzerinde artçı etkileri olursa, yaz boyu sahillerde, İstanbul sokaklarında bu üzücü stile rastlarız. Umarım olmaz...