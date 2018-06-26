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MERT VİDİNLİ
26 Haziran 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Euro’yu fiksleme hamlesi

Euro/dolar artışına karşı alınan önlemlerden biri de 'dan geldi. Soho House'ların kurucusu Nick Jones, üyelerini kaybetmemek için onların istek ve taleplerini dinliyor ve onlarca şubesi olan üyelikli kulüpte sürekli üyelerle vakit geçiriyor. Nick, TL/Euro paritesinin hızla değişmesiyle Türk üyelerini mağdur etmemek için Euro'yu fikslemiş. Böylece üyelik ücreti, belli bir rakamda sabitlenmiş. Unutmadan, Avrupa'da iki yeni Soho açılıyor; birisi Barselona Beach House, diğeri ise Amsterdam'da olacak. Benzer hareketleri, ülkemin topraklarında hizmet veren beş yıldızlı otellerden de bekliyorum. Birçok alanda sabitlemeler yapılması gerekiyor. Yaz döneminde, yerli turistler için bu uygulama çok etkili olacaktır.

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