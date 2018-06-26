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MERT VİDİNLİ
26 Haziran 2018, Salı MERT VİDİNLİ

İlk Türk işi PS4 oyunu geliyor

Çevremde birçok evde Play Station turnuvaları düzenleniyor. Özellikle erkek evlerinin olmazsa olmazı bu oyun konsolları. Başına geçip saatlerce oyun oynuyor, turnuvalar düzenliyorlar. Şimdi PlayStation dünyasına Türk gençlerimiz de el atmış ve oyunu 'ManMade'i hazırlamışlar. Şu an bağış yaparak onlara destek olabilir ve onları Kickstarter üzerinden takip edebilirsiniz. Çocuklar bu iş için ünlü isimlere de ulaşmış ve oyundaki karakterleri ünlü isimler seslendirecekmiş. Sırf bu gençlere destek olmak ve oyunun geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için... Peki neden hiç ilgim olmayan bu işten size bahsediyorum dersiniz? Yeni nesil bir girişim ve taze bir fikir de ondan... Adımızı, Türk'lüğümüzü, dünyada başka platformlarda ispat etmemiz için büyük bir fırsat. Yürüyün arkadaşlar!

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