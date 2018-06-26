Instagram TV beni korkutuyor

Tamam kabul, ben de sağlam bir Instagram kullanıcısıyım; yeme-içme, eğlence ve keyif paylaşımları yapmaya bayılıyorum. Bu hafta beklenen oldu ve Instagram'da birer saatlik videolar paylaşabileceğimiz Insta-TV açıldı. Daha Instagram Stories yani hikayeler bölümünün heyecanı devam ederken, Insta-TV bizi topluca delirtecek, benden söylemesi! Kim ne paylaşmış diye kontrol etmekten, televizyonu iyice unutacağız ve film, dizi izlemeyi rafa kaldıracağız. Çünkü bu uzun videolar sayesinde dizi tadında hayatlar izleyeceğiz. Artık Instagram'da birer saatlik reality show'lar da yayınlanabilir. İşte tam da çıldıracağımız noktaya gelmiş bulunmaktayız. Artık herkesin kendi çekim ekibi olur; kendisini Insta prodüktörü ilan eder. Hayatlarımızın geldiği noktayla ilgili basit ama keyifli bir gençlik filmi izlemek isterseniz, Netflix'te bulabileceğiniz 'Reality High'a bir göz atın.