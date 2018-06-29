Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mert Vidinli > Bizden de bir T-pop çıkar mı?
MERT VİDİNLİ
29 Haziran 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Bizden de bir T-pop çıkar mı?

'Global arenada ünlü olmak için aksanlı ve akıcı İngilizce şart' derdi büyüklerimiz. Bu kural, son zamanlarda internet, ve Instagram dünyasından çıkan isimlerle yıkıldı. Bir tek biz şarkılarımızı yürütemedik ya, ben ona yanarım! Ne yetenekler harcandı bu uğurda... Mesela bakın K-pop akımına... Güçlü bir aranje, akılda kalıcı sözler ve ucundan yeteneğiyle, siz de Youtube aracılığıyla dünyaya açılabilirsiniz aslında. Yeter ki akılda kalıcı olun; bütün mesele bu. Koreliler'in popu, salgın gibi yayılıyor. Şarkı sözleri anlaşılmasa da, kelimeleri doğru telaffuz edemeseler de, şarkılar küçücük çocukların bile dilinde. Bu akımın en popüler grubu da Black Pink... Grup, 'DDU-DUDDU- DU' adlı şarkılarıyla Billboard Hot 100 listesinde. ABD'de birçok müzik listesine de tepeden girdiler. Hadi bakalım, biz de T-pop patlatalım, Türkçe pop akımıyla dünyaya yayılalım, ne dersiniz?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN