Bizden de bir T-pop çıkar mı?

'Global arenada ünlü olmak için aksanlı ve akıcı İngilizce şart' derdi büyüklerimiz. Bu kural, son zamanlarda internet, Youtube ve Instagram dünyasından çıkan isimlerle yıkıldı. Bir tek biz şarkılarımızı yürütemedik ya, ben ona yanarım! Ne yetenekler harcandı bu uğurda... Mesela bakın K-pop akımına... Güçlü bir aranje, akılda kalıcı sözler ve ucundan Demet Akalın yeteneğiyle, siz de Youtube aracılığıyla dünyaya açılabilirsiniz aslında. Yeter ki akılda kalıcı olun; bütün mesele bu. Koreliler'in popu, salgın gibi yayılıyor. Şarkı sözleri anlaşılmasa da, kelimeleri doğru telaffuz edemeseler de, şarkılar küçücük çocukların bile dilinde. Bu akımın en popüler grubu da Black Pink... Grup, 'DDU-DUDDU- DU' adlı şarkılarıyla Billboard Hot 100 listesinde. ABD'de birçok müzik listesine de tepeden girdiler. Hadi bakalım, biz de T-pop patlatalım, Türkçe pop akımıyla dünyaya yayılalım, ne dersiniz?