‘Halı altı ilişkiler’ sezonu açıldı

Flörtöz bir dönemdeyiz; hava sıcak ve tam kafa dağıtmalık. İnce eleyip sık dokumaya gerek yok. 'Aşk var mı?' diye sorana, 'Takılıyoruz işte birileriyle' cevabı yeterli oluyor.

Kimse kimseye ilişkisini afişe etmek istemiyor. El ele, göz göze sokağa çıkmak yok; ne varsa gizli saklı. İlişkinin dinamiğinde çok soru sormak da yok.

'Ne iş yapıyorsun?', 'Nelerden hoşlanırsın?' ya da 'Kimlerdensin?' diye sormak yok. İşte bu ilişki biçiminin adı, halı aştı ilişkiler...

Yazın sonu geldiğinde; kazasız belasız, hesapsız kitapsız, can acıtmayan, düşündürmeyen ilişkiler yaşamış oluyorsunuz. Benim etrafımda, bu aralar bu ilişki kafasında olan çok.

Sabah uyanıyorlar, 'Halı altına süpürdüm bu ilişkiyi' diyorlar. Ah bakalım daha neler duyacağım...