Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mert Vidinli > Bir haftada iki kutlama
MERT VİDİNLİ
03 Temmuz 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Bir haftada iki kutlama

, doğum gününü geçtiğimiz pazartesi akşamı Halas yatında kutladı. Bu parti, yakın arkadaşlarının Şeyma'ya sürpriziydi. Şeyma'nın bu tarihte tatilde değil de İstanbul'da olması, arkadaşlarının işini kolaylaştırdı. Kutlamada çok eğlenildi, çok gülündü. Yarın da, Şeyma'nın Atasay için hazırladığı takı koleksiyonunun daveti var. Bir haftaya iki kutlama sıkıştıran Şeyma'nın, yazın tüm ışıltısını ve enerjisini yansıtan takıları yok satacaktır, şüphem yok. Bakalım Şeyma, ilk marka iş birliğinde nasıl tepkiler alacak...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN