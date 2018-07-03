Bir haftada iki kutlama

Şeyma Subaşı, doğum gününü geçtiğimiz pazartesi akşamı Halas yatında kutladı. Bu parti, yakın arkadaşlarının Şeyma'ya sürpriziydi. Şeyma'nın bu tarihte tatilde değil de İstanbul'da olması, arkadaşlarının işini kolaylaştırdı. Kutlamada çok eğlenildi, çok gülündü. Yarın da, Şeyma'nın Atasay için hazırladığı takı koleksiyonunun daveti var. Bir haftaya iki kutlama sıkıştıran Şeyma'nın, yazın tüm ışıltısını ve enerjisini yansıtan takıları yok satacaktır, şüphem yok. Bakalım Şeyma, ilk marka iş birliğinde nasıl tepkiler alacak...