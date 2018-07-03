Genç nesli Youtube’dan tanımak...

Danla Biliç, Youtube kanalında ünlü isimleri konuk etmeye devam ediyor. Son olarak 'Bu Benim Öyküm' isimli parçasıyla yükselişte olan Tuğçe Kandemir'i konuk etmiş. Şarkıya aşinaydım ancak kim söyler, nasıl biridir bilmiyordum. Danla'nın, kanalında yeni nesil başarılı isimleri ağırlaması ve onlara kendi hikayelerini anlattırması çok iyi oluyor. Eskiden bu işler televizyon programlarında dönerdi, şimdiyse dijital dünyadaki fenomenlerin elinde... Devam Danla; sen yükselişteki isimleri parlat, biz de onları tanıyalım.