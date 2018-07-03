Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mert Vidinli > Şehirde kalan, havalardan memnun
MERT VİDİNLİ
03 Temmuz 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Şehirde kalan, havalardan memnun

; sağanak yağışı ile, serinliği ve kapalı, parçalı bulutlu hali ile aslında tatile çıkamayanı mutlu ediyor. Tatilcilerin bikinili hallerine karşılık olarak İstanbul insanı sonbahar kafası yaşıyor. Bundan en çok etkilenen ise mekancılar. Teraslarına, bahçelerine masa atıp hizmet veren mekanlarda, havalar şaşınca ya rezervasyonlar iptal ediliyor ya da hemen iç kısımlar düzenleniyor. Bir de en çok, 'Hangi aplikasyona güveneceğiz?' tartışması yapılıyor. Accuweather, meteorolojinin kendi sitesine nazaran daha çok tercih ediliyor. Konumuz olunca, en endişeli akşamlardan biri de dolu yağacağı gün yaşandı. Şehir insanının otomobillerini korumak için yaptıklarından öyle yaratıcı capsler, fotoğraflar çıktı ki; bunlardan yola çıkarak yaratıcı kampanyalara imza atanlar bile oldu. Mesela Ikea'nın halı reklamı...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN