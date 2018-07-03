Şehirde kalan, havalardan memnun

İstanbul; sağanak yağışı ile, serinliği ve kapalı, parçalı bulutlu hali ile aslında tatile çıkamayanı mutlu ediyor. Tatilcilerin bikinili hallerine karşılık olarak İstanbul insanı sonbahar kafası yaşıyor. Bundan en çok etkilenen ise mekancılar. Teraslarına, bahçelerine masa atıp hizmet veren mekanlarda, havalar şaşınca ya rezervasyonlar iptal ediliyor ya da hemen iç kısımlar düzenleniyor. Bir de en çok, 'Hangi aplikasyona güveneceğiz?' tartışması yapılıyor. Accuweather, meteorolojinin kendi sitesine nazaran daha çok tercih ediliyor. Konumuz hava durumu olunca, en endişeli akşamlardan biri de dolu yağacağı gün yaşandı. Şehir insanının otomobillerini korumak için yaptıklarından öyle yaratıcı capsler, fotoğraflar çıktı ki; bunlardan yola çıkarak yaratıcı kampanyalara imza atanlar bile oldu. Mesela Ikea'nın halı reklamı...