Etiler’e taşınınca ne oldu?

Malum yeni evimin tadını çıkarıyorum. Etiler-Bebek hattındaki bir yokuşta evim.

Bir yanım sahil, diğer yanım Etiler merkez, Akmerkez etrafı. Peki hayatımda neler değişti?

1-Stüdyo sporlarının yanı sıra büyük bir spor salonuna gitmeye başladım. Dev salonda her gün yeni bir insanla tanışmak çok heyecanlıymış meğer.

2-AVM'lere yürüyerek gidiyorum. Akmerkez'in daha arınmış bir alışveriş kitlesi var, genelde semtte oturanlar tercih ediyor.

3-Backyard kapı komşum.

En sağlıklı yemekleri orada yiyorum.

Hem de popüler simaların en cool, en sportif hallerine eşlik ediyorum.

4-Komşularım da bal kaymak... Bir yanımda Özge Özpirinçci, diğer yanımda Buğra Gülsoy, öbür yanımda Gökçe Bahadır. Sanki yeni Cihangir gibi; oyuncu tayfası hep burada.

5-Şimdiden bir komşu Whatsapp grubunun parçası oldum. Kimin evinde aksiyon, toplanma varsa haber ediliyor. Her gün yeni bir eğlence, sohbet ortamı kuruluyor. Siz bu satırları okurken ben birkaç günlüğüne Yunan'a Mikonos'a kaçıyorum. Bakalım komşuda neler oluyor. Sizi haberdar edeceğim.