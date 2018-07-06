Sena Şener ve Mahmut Orhan!

Bu ikili 'Feel' parçası ile tüm dünya müzik listelerini salladı. Sena'nın sesi kuşkusuz müzik dünyasında birçok ismin vokal yeteneğinin çok çok ötesinde. Ancak uzun süredir iş yapmıyorlar birlikte. En son Sena; Eylül ayında bir single çıkarmış, Youtube'da 1 milyona yakın tıklanmış. Sena'nın bir Mahmut dokunuşuna bence tekrar ihtiyacı var. Evet, belki yaptığı müzik artık bu değil ancak biz dinleyiciler ikisini tekrardan birlikte görmek istiyoruz. Hadi çocuklar, bir araya gelin ve yine müzik dünyasının, gençlik partilerinin, tozunu attırın.