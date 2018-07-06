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MERT VİDİNLİ
06 Temmuz 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Sena Şener ve Mahmut Orhan!

Bu ikili 'Feel' parçası ile tüm dünya müzik listelerini salladı. Sena'nın sesi kuşkusuz müzik dünyasında birçok ismin vokal yeteneğinin çok çok ötesinde. Ancak uzun süredir iş yapmıyorlar birlikte. En son Sena; Eylül ayında bir single çıkarmış, 'da 1 milyona yakın tıklanmış. Sena'nın bir Mahmut dokunuşuna bence tekrar ihtiyacı var. Evet, belki yaptığı müzik artık bu değil ancak biz dinleyiciler ikisini tekrardan birlikte görmek istiyoruz. Hadi çocuklar, bir araya gelin ve yine müzik dünyasının, gençlik partilerinin, tozunu attırın.

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