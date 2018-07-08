Beyonce’ye çömelme dersi

Kim ne derse desin; doğru şarkıları seçmesinin yanı sıra çok iyi bir iletişimci Demet Akalın... Ne zaman, nerede, ne söyleyeceğini bilen, gündemin seyrini nasıl değiştirebileceğine dair formüllere hakim bir yetenek... Bunun altında, uzun yıllardır müzik sektöründe yer alması yatıyor olabilir ancak onunla aynı süreci yaşayan diğer isimlere bakarsanız, suni gündem yaratmak dışında bir şey yapmadıklarını görürsünüz. Demet'in sosyal medyayı doğru kullanması da cabası... İş dünyasının bile, marka oluşturma ve performans gücü konusunda Demet'ten öğreneceği çok şey var. Demet'in yaz takviminde neredeyse tüm günleri dolu; gün aşırı bir mekanda sahnesi var.

Son olarak da yaza özel tek bir parça çıkarıp yine nokta atışı yaptı. Demet'in yeni şarkısı 'Canıma da Değsin'i muhtemelen birçoğunuz çıkar çıkmaz dinlemiştir. Hemen dillere dolanacak bir parça bu.

Tepeden tırnağa Gucci giyerek çektirdiği foroğraflarla Beyonce'ye bile kafa tuttu; 'Öyle çömelinmez, böyle çömelinir canım, hadi kenara' dedi sanki.