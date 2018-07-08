Para karşılığı düğünlerde göbek atıyorlar

Cenaze ağlayıcılığı, Anadolu topraklarında yüzyıllardır varolan bir iş. BBC'deki bir haberle, Afrika kıtasında bulunan Gana'da da halkın para karşılığında gözyaşı döktüğünü öğrendik. Bunun diğer versiyonu ise, para karşılığı düğünlerde göbek atmak... Kulağa bir dizi senaryosuymuş gibi gelse de durum bu. Konuyla ilgili internetteki yazılara bakarken eski bir habere denk geldim: Çorum'da işsiz kişiler, bir dernekte toplanmış ve 70 TL karşılığında (2018'de fiyatlarını yükseltmişlerdir) isteyenlere ağlıyorlar, isteyenlere dans edip göbek atıyorlarmış.