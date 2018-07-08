Şu sıralar gündemimde neler var?

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım, "Sinemaya gidelim mi?" diyerek beni aradı. Çok uzun zamandır sinema salonunda film izlemediğimi fark ettim. AVM'lerin içindeki sinemalar beni itiyor; evimde ayaklarımı uzatarak film izlemek çok daha keyifli geliyor. Ancak yazın İstanbul'da kalanlar için, Four Seasons Hotel Istanbul'da her salı, açık hava sineması günleri düzenleniyormuş. Bence çok eğlenceli bir fikir.

Evime yeni bir pikap aldım. Eve gelen misafirleri etkilemek için, lüks bir ses sisteminin yanında iyi bir plak çalar epey sükse yapıyor doğrusu. En sevdiğim kadın seslerden Ayşegül Aldinç, 90'lı yıllara damga vuran albümlerinden 'Benden Söylemesi/ Sorma'yı ilk kez plak formatında çıkarmış. Sınırlı sayıda basılan plaktan hemen edinmeliyim.

Ayşe Hatun Önal, son albümündeki 'Dur Dünyam' şarkısına sonunda klip çekti. Hopa'da, Karadeniz yaylalarında çekilen klibi izlerken bir kez daha topraklarımıza hayran kalacaksınız. Ayşe'nin Burning Man'de çektiği klipten sonra, yeni klibinin de çok fazla ilgi çekeceği kesin.