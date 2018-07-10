Mikonos’ta bu yazın en’leri

Mikonos'ta bu yıl da etnik-bohem kafalar devam ediyor. Scorpios ve Alemagou; akşamüstünü geceye bağlarken partilemek için tercih ediliyor. Principote Panormos ise plaj lezzetleri için yine liste başı. Cavo Tagoo da adanın en popüler oteli. Eda Taşpınar, her yaz olduğu gibi yine sezonluk evini tutup adada yerini almış. Ve tabii ki Nammos... Mikonos'un ünlü mekanı bu sene 15'inci yaşını kutluyor.

Unutmadan; Hakkasan'cıların Uzakdoğu restoranı Ling Ling ile Interni, akşam yemekleri için favori adreslerden...