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MERT VİDİNLİ
10 Temmuz 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Mikonos’ta bu yazın en’leri

'ta bu yıl da etnik-bohem kafalar devam ediyor. Scorpios ve Alemagou; akşamüstünü geceye bağlarken partilemek için tercih ediliyor. Principote Panormos ise plaj lezzetleri için yine liste başı. Cavo Tagoo da adanın en popüler oteli. , her yaz olduğu gibi yine sezonluk evini tutup adada yerini almış. Ve tabii ki Nammos... Mikonos'un ünlü mekanı bu sene 15'inci yaşını kutluyor.
Unutmadan; Hakkasan'cıların Uzakdoğu restoranı Ling Ling ile Interni, akşam yemekleri için favori adreslerden...

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