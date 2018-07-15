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MERT VİDİNLİ
15 Temmuz 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

Havaalanında şöhret arayan abimiz!

Havaalanları en çok dedikodu yapılan yer; bir ünlü görürsün, başlarsın çekiştirmeye ya da gideceğin yerle ilgili olanı-biteni konuşur, yapacaklar listeni yazıp çizersin... Ancak son zamanlarda 'nda en çok konuşulan mevzu şu: Üçüncü havaalanından sonra buraya ne olacak? Hangi uçuşlar için kullanılacak?.. Ben de bunun cevabını merakla bekliyorum. Tabii üçüncü havalimanımızdan yapacağım ilk uçuşu da iple çekiyorum. Bu arada geçtiğimiz günlerde bir taksi şoförü abimiz anlattı: Anadolu'daki köyünden kopup gelen bir abimiz varmış. Tüm gününü havaalanında geçirip ünlüleri yakalamaya çalışıyormuş. Mevzusu da sesinin güzelliğiymiş, meşhur olmak için doğru kişiyi arıyormuş. Videolar çekip olanlara "Lütfen beni paylaşın, sesimi duyururum" diyormuş. Bugüne kadar gece kulübü çıkışında bu tarz insanlara denk geldik ama havaalanı çıkışında ilk kez!

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