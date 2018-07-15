Sosyetede yeni trend kralıyet oturuşu

Şu sıralar İngiliz kraliyet ailesinin hal ve tavırlarını örnek alıyor, sürekli olarak onları konuşuyoruz. Son olarak 'kraliyet oturuşu', sosyetik kadınların oturuşunu etkiledi. Kate Middleton'ın ardından, Meghan Markle, bu konuyu alevlendirdi desek yeri. Sosyetik kadınlarımız da bir süredir Middleton ve Markle gibi dizlerini ve ayak bileklerini hafifçe yana eğimli şekilde konumlandırarak oturuyor. Tabii bu oturuş biçimi için ince ve uzun bacaklar, daha estetik görünüm sağlıyor. Sosyal medyada da bunun üzerine bol bol paylaşım yapılıyor. Son olarak @bikotbitisortmag, hesabında 'duchess slant' yani 'kraliçe oturuşu' paylaşımına örnek bizim kızların paylaşımlarına yer verdi. Sosyetiklerin davet sezonu açılsa da bu pozlardan bol bol görsek; bakalım en çok hangi isime yakışacak, merakla bekliyorum. Konuyu bitirmeden ufak bir not: Bacaklarınız bu oturuş biçimine uygun değilse üzülmeyin, bunun için envai çeşit spor aktivitesi varmış; pilates eğitmenlerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca kliniklerdeki heykeltraş tekniği uygulayan bacak şekillendirme cihazları ile düşes bacaklarına sahip olabilirsiniz.