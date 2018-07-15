Spor hocası yerine sanal antrenör

Küçük stüdyolardan büyük spor salonlarına geçiş yaptığımdan önceki yazımda bahsetmiştim. Son günlerde spor salonunda yeni insan tipleri ile de tanışıyorum... Kulaklarında kablosuz kulaklık Airpodlar, önlerinde mini iPadler ya da akıllı telefonları uygulama merkezinden ya da You- Tube'dan açtıkları kişisel egzersiz ve antrenman uygulamaları ile neredeyse eğitmenlere hiç para ödemiyorlar. Sanal antrenörleri ile çok mu çok rahatlar. Görünen o ki; uzun vadede antrenörlerin cazibelerini artırmak için farklı çözüm yolları ile fikir üretmeleri gerekiyor.