Mikonos’un en popüler şarkısı ‘Yıldızların Altında’

Yüzerken giyilebilen şortlar olarak adlandırdığı ürünleriyle trend sınırlarını zorlayan Orlebar Brown'ın Mikonos'ta düzenlediği partideyim... Markanın kurucusu Adam Brown'ın evsahipliğinde gerçekleşen bu üç günlük serüvende davetlilerin arasında esmer teniyle sırıtan bir tek benim...

Birçok davetli İngiltere'den gelmiş, o yüzden gözler hep benim üstümde...

Şaka şaka! Adam Brown ile geçmiş yıllarda Türkiye'de tanışmıştık. O zaman Türkiye pazarına yeni yeni giriş yapıyordu ve markasının fotoğraf çekimini de ülkemizde yapmıştı.

Şimdi ise İstinyePark'ta yeni mağazasını açtı. Şort-tişört kombinimi yapıp Adam'ın partisine ışınlandım. Partide eğlendik coştuk. Peki biz oradayken Mikonos'ta neler oldu? İşte adadan notlarım...

Bu yaz adada performans sergileyen ünlü DJ'ler arasında; Damian Lazarus, Guy Gerber, Black Coffee, Dixon, Adriatique, Bedouin ve Erick Morillo gibi kendi liginin en iyi isimleri bulunuyor.



TÜRKLER DE ORADA

Adanın Türk ünlüleri arasında ise;

Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin, Hacı Sabancı-Nazlı Kayı, Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk, Berrak Tüzünataç-Birkan Sokullu, Baran Süzer ve daha birçok isim var.

Adada eğlence, yeme içme ve dinlenme saatlerini çözmeniz gerekiyor. Hatta uyuma işini gündüze bırakabilirsiniz.

Çünkü akşamüstü partileri saat 19.00'da başlıyor, 00.00'da akşam yemeğine gidiliyor.

Gece coşmak isterseniz, kulüplere gidiş saati sabaha karşı 03.00...

Adanın en yenisi, Nammos'un kardeş mekanı Casa Tu, günbatımı için ideal... Adayı kuş bakışı izlemek ve İtalyan lezzetlerini tatmak isteyenler buraya...

En eğlenceli akşamüstü partileri Scorpios ve Alemagou'da yapılıyor.

Etnik müzikler ne kadar ilginizi çeker bilmem ama çevredeki tipleri süzmek çok keyifli. Ben oradayken, Izabel Goulart evlilik teklifi aldığı sevgilisiyle burada partiliyordu.

Akşam yemeği için, Hakkasan'cıların adada açtığı, Asya mutfağı Ling Ling en favori adreslerden. Gizli kaçamak aşkları hep burada yakaladım!

Ling Ling'ten sonraki durağınız ise mekanın kapı komşusu Interni... Barında kendinize bir kokteyl ısmarlayabilirsiniz.

Nammos'un akşamüstü partileri artık bizlik değil; müzik ve eğlence tarzı çok eskilerde kaldı ya da bizim kafalar değişti.

Ancak her yıl geleneksel olarak düzenlenen Remos konseri, bu yıl da 26 Temmuz'da gerçekleşecek. Konserde sanatçıya Amr Diab eşlik edecek.

After party'ler için kulağınız keskin olmalı. Hızını alamayanlar gün doğumunu özel partilerde karşılıyor ve bunlara katılabilmek için şansınız yaver gitmeli. Ya da yeni arkadaşlar edinip yabancılarla iletişimde olmalı ve süper cool tavırlar takınmalısınız.

Adada sanat galerilerinin sayısı artmış; hem şehir içinde, hem de plajların yanı başında galeriler var. Satışlar da çok iyiymiş. Gelip binlerce Euro ödeyip teknesi için eser alan Türkler de varmış.

Adanın en popüler galerilerinden bir de Rarity Gallery... Birçok sanatçı da yazlık davetlerini adada veriyor ve böylece eserlerini görücüye çıkarıyormuş.

Nesrin Sipahi'den Zeki Müren'e kadar her neslin şarkısı olan 'Yıldızların Altında', bu yaz da Mikonos'un en popüler parçası. Bugüne kadar yurt dışında Tarkan ve Ajda Pekkan'ın şarkılarını duymaya alışmıştık ancak artık müzik o kadar evrensel ki, bizim bile sözlerini hatırlamakta zorlandığımız parçalar Yunan adalarında marş olmuş durumda.



HIRSIZLIK OLAYLARINA DIKKAT!

Adada hırsızlık olayları da çok artmış.

Bu uyarım özellikle kadınlarımıza: Çantanızı masanıza veya oturduğunuz sandalyeye bıraktınız, dans edip eğleniyorsunuz. İşte o anda hiç ummadığınız bir boşluk anında çantanızı kapıp kaçıyorlar! Eskiden bu işler, adanın daha turistik mekanlarında olurdu ancak lüks ve pahalı mekanlara da sıçramış durumda. Aman dikkat!