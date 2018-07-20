2018 Defne’nin yılı

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki Spiaggia Grande'de Defne Samyeli de performans sergiledi, hatta sahnesine sevgilisi Cem Yılmaz da sürpriz yaparak çıktı, ortalık coştukça coştu. Instagram, onların videoları ile dolup taştı.

Kabul edelim; bu yıl Defne'nin yılı. Hem sahnesi, hem ara ara konuk oyuncu olarak girdiği dizide canlandırdığı karakteri, hem de ilişkisi ile gündemin zirvesine oturdu.

Bence buna en büyük katkı da, İstanbul'da sahneye çıkmaya başladığı La Boucherie'nin oldu.

O da bu şansı iyi kullandı; sağlam repertuvar, sahnedeki hal ve tavrı ile her şey cuk oturdu. Şimdi benim gözüm bunun bir adım sonrasında Defne!

Bir reklam kampanyası, heyecanlı birkaç proje daha... Başarı, başarıyı çeker; benden söylemesi.