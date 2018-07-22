Eskinin üniversitesi entelektüellerin yeni gözdesi

Biz Soho House yaşam şekline alıştık ne de olsa! O yüzden Avrupa'nın diğer şehirlerinde açılan yeni adreslerini görünce bir bilirkişi edasıyla etrafta dolanıyorsunuz. Ee hepimiz Nick Jones kafasına hakimiz öyle değil mi? Kurallarını bir bir öğrendik. İlk öğretilen neydi; içeride fotoğraf çekmek yasak! Entelektüel birikiminizin fazla olması, yaratıcı meslek gruplarında olmanız; üyelik kabulünüz için sahip olmanız gereken. Ben de geçtiğimiz günlerde ay sonunda açılacak olan Amsterdam Soho House'daydım. Yine Nick'in istediği şekilde deneyimliyoruz burayı...



YATAKLAR HARİKA

Bina halen tadilat aşamasında; bir yanınızda ustalar çalışırken, siz kulübün hazır olan alanlarında takılıp mönüdeki lezzetleri tadabiliyorsunuz.

Otel ve kulüp, şehrin tam göbeğinde, yanı başında W Hotel var. Bina eski Amsterdam Üniversitesi'ne ait. Orijinal yapısına dokunulmamış, içeri girer girmez 'Burası eskiden okul muydu?' diyorsunuz. 79 odalı otelin odalarındaki en vazgeçilmez şey yataklar; uyudukça uyumak istiyorsunuz. Bir yenilik olarak duyduğum şey ise burada gördüğünüz eşya ve aksesuvarlar satın alınabiliyormuş. Yani dileyen Soho Home'dan bu yataklardan sipariş de verebilir arkadaşlar. Otelin alt katında bir bisiklet park alanı var. Şehirde tavsiye edilen ulaşım aracı; bu iki tekerlekliler. Aman dikkat; burada bir yayadan daha öncelikli bisikletliler. Otelin ilk dört katında odalar, beşinci katında ise club bölümü yer alıyor. Dekorasyonunda dikkat çeken ise kırmızıdan uzak olmaları; hardal sarısı ve yeşil renkler hakim. Dekorasyonda ise yine İngiliz tasarımı mobilyalar kullanılmış. Binanın içinde spor ve sinema salonu, SPA ile Eylül ayında açılacak olan İtalyan restoranı Cecconi's yer alıyor. Cecconi's ve otelin giriş katını, üye olmayanlar da kullanabiliyor. Açılış partisinde canlı müzik vardı; Kelis sahnedeydi. Bin kişilik partide; Amsterdam'da yaşayan yaratıcı sektörden insanlar vardı. Giyim kuşamlarını görünce şehirde bilinenin aksine ne kadar da sıra dışı bir profilin yaşadığını anlıyorsunuz. Teknoloji, moda, film, müzik ve sanat dünyasının farklı tipleri, son yıllarda daha çok akın etmiş bölgeye. Yaratıcı sektör markalarının merkez ofisleri de buraya taşınmış. O yüzden tam da zamanında buraya konuşlanmış Soho House.



MODERN SANAT MÜZESİ

Amsterdam'daki kulüpte, Soho House Art Collection adını verdikleri bir sanat koleksiyonları var. Orada Kate Bryan küratörlüğünde birçok eserin yer aldığı koleksiyonun parçalarını görebilirsiniz. Özellikle 15'inci ve 16'ncı yüzyılın çağdaş uyarlamaları ve de Hollanda sanat tarihinden esinlenerek yaratılmış eserler dikkatinizi çekecek. Öyle ki kendinizi bir an modern sanat müzesinde hissedeceksiniz.