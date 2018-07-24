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MERT VİDİNLİ
24 Temmuz 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Aşkını dobra dobra anlatanları seviyorum

Bu hafta sonu okuduğum iki aşk hikayesini ve içindeki dürüstlüğü çok sevdim. Bunlardan ilki Bengü'ye ait... Bengü, 29 Ağustos'ta nikah masasına oturacağı Selim Selimoğlu ile ilişkisini anlatırken, "DM'den yürüdüm, büyük yürüdüm, dört nala koştum" demiş. Bengü, 'dan Selim'i nasıl tavladığını anlatırken çok net ve dürüst. Onu tanımadan ekleme talebi yollamış, takibe almış ve ilk mesajı da o atmış. "Ama sonradan çok utandım" diyor. Ne hoş ve ne özgüvenli hareket. Çok da yeni nesil bir hamle. Bravo! Bugünlerde radarımda olan diğer isimse ... Son konserinde, sözü-müziği 'a ait olan yeni şarkısını seslendirmiş. Hem de ne seslendirmek... Ortada konser kaydı dolanıyor. Bizim kulüpçü arkadaşlar da şarkının peşinde. Ben de dayanamayıp bestenin sahibi Sinan Akçıl'a mesaj attım; "Lütfen ilk bana yolla, ilk bizim buralarda çalsın" dedim. Bir de Ajda röportajından açıklamalar okudum. Kendisinin Bülent Çavuşoğlu ile ilişkisi bugüne kadar muammaydı; en azından ben işin içinden çıkamıyordum. İki tarafı da tanıma şansım oldu ama dilimin ucuna gelse de ilişkilerini sorma cesaretim olmadı. Ancak Ajda o kadar rahat davranmış ki; "Bir küs, bir barışık, sekiz yıldır ilişkimiz devam ediyor" demiş, hatta "Sokağa çıkmıyoruz, evde takılıyoruz" diye de eklemiş.

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