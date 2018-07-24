Hande, bir Yıldız Tilbe şarkısıyla geliyor

Hande Yener bir süredir sessizdi; tam da ne yapar, ne eder diye merak ederken, yeni parçasının kısa bir videosunu paylaştı. Belli ki, Hande de yaz aylarını dolu dolu geçirenlerden... Tabii içimdeki meraklı, hemen telefona sarılıp sordu... Hande, Yıldız Tilbe imzalı yeni bir parçayla bugün dinleyiciyle buluşuyor. Parçanın, Yıldız'ın dünyasından iç gıcıklayıcı sözleri var. Bu sözleri bu yaz ezbere alacaksınız. 'Beni Sev' adlı şarkının sözleri şöyle: 'Gel bu hayat seninle güzel / Ömür boyu bekledim, masal yaşat bana / Yer etmesin acılar, gelinir, gidilir, sevilir / Bu aşkın yolu belli, hayal ettim seni / Beni sev, beni sev, beni sev.'