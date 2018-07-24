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MERT VİDİNLİ
24 Temmuz 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Hande, bir Yıldız Tilbe şarkısıyla geliyor

bir süredir sessizdi; tam da ne yapar, ne eder diye merak ederken, yeni parçasının kısa bir videosunu paylaştı. Belli ki, Hande de yaz aylarını dolu dolu geçirenlerden... Tabii içimdeki meraklı, hemen telefona sarılıp sordu... Hande, imzalı yeni bir parçayla bugün dinleyiciyle buluşuyor. Parçanın, Yıldız'ın dünyasından iç gıcıklayıcı sözleri var. Bu sözleri bu yaz ezbere alacaksınız. 'Beni Sev' adlı şarkının sözleri şöyle: 'Gel bu hayat seninle güzel / Ömür boyu bekledim, masal yaşat bana / Yer etmesin acılar, gelinir, gidilir, sevilir / Bu aşkın yolu belli, hayal ettim seni / Beni sev, beni sev, beni sev.'

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